Neu im evohome System: Das neue R9H-Ansteuerungsmodul vereint vier Steuerungsfunktionen in einem Modul und ermöglicht so die Steuerung mehrerer Anwendungen. So kann evohome für die meisten Heiz- und Kühlsysteme in Privathaushalten eingesetzt werden – von Wärmepumpen und Hybridlösungen bis hin zu herkömmlichen und modulierenden Heizkesseln sowie Fernwärme. Bild: Resideo

Effizientes, bedarfsgerechtes Heizen – das smarte Mehrzonen-Regelsystem Honeywell Home evohome ist bereits seit über einem Jahrzehnt auf dem europäischen Markt vertreten1 und entwickelt sich kontinuierlich weiter, um den Bedürfnissen von SHK-Installateuren und Endverbrauchern gerecht zu werden. Jetzt wurde das System von Resideo erneut verbessert und ist nun noch intelligenter und schlanker.

Intelligentes Steuerungsmodul für nahezu alle Anwendungen: Neu im evohome System ist vor allem das smarte R9H-Ansteuerungsmodul, das mit zwei Ein-/Aus-Ausgängen, einem OpenTherm-Ausgang und einem Warmwassersensor-Eingang ausgestattet ist. Auf diese Weise vereint es vier Steuerungsfunktionen in einem einzigen Modul und ermöglicht somit die Steuerung mehrerer Anwendungen. So kann evohome für die meisten Heiz- und Kühlsysteme in Privathaushalten eingesetzt werden – von Wärmepumpen und Hybridlösungen bis hin zu herkömmlichen und modulierenden Heizkesseln sowie Fernwärme.

Schlankeres Sortiment: Die Einführung dieses neuen anpassungsfähigen R9H-Ansteuerungsmoduls optimiert die Produktpalette des evohome Systems und vereinfacht die Produktauswahl sowie die Einrichtung flexibler Zonierungslösungen, die exakt auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Für bis zu 12 Zonen lässt sich eine individuelle Temperaturregelung in einer Vielzahl von Anwendungen im Wohnbereich, einschließlich Heizkörper- und Fußbodenheizungssteuerung, vornehmen.

Das weiterentwickelte Honeywell Home evohome ist ab sofort erhältlich. „Unser smartes Mehrzonen-Regelsystem genießt seit Langem das Vertrauen von Fachleuten in ganz Europa“, erklärt Jürgen Lutz, Seminarleiter Heiztechnik bei Resideo. „Dank der aktualisierten Funktionen bleibt evohome auch weiterhin die clevere Wahl: Mit evohome haben sowohl Installateure als auch Hausbesitzer die Möglichkeit, den Komfort ihres Zuhauses zu überwachen und zu steuern.“

Tool zur einfachen Planung der Mehrzonenregelung

Mit dem evohome System Builder erleichtert Resideo zudem die Planung der richtigen evohome Smart-Zoning-Lösung für die jeweilige Immobilie. Das Tool führt durch einen einfachen vierstufigen Prozess und liefert auf dieser Basis eine detaillierte, herunterladbare Übersicht aller benötigten Komponenten sowie der Raumbeschreibungen. Den evohome System Builder für individuell zugeschnittene Heizungslösungen finden Interessierte unter evohome.resideo.com/de/de/. Weiterführende Informationen zum weiterentwickelten System sind unter resideo.com/de/de/anwendungen/komfort/evohome/ verfügbar.