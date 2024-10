Was macht FASTEC® so besonders?

Mit dem FASTEC®-System sind Installationen denkbar einfach: Nach dem Anschließen der Fittings an das Rohr sind nur zwei Schritte nötig, um eine feste und sichere Verbindung herzustellen. Sie müssen lediglich das Fitting manuell einsetzen und den Sicherungsstift absenken, bis Sie ein „Click“ hören – schon ist die Verbindung abgeschlossen.

Ein weiterer Pluspunkt von FASTEC® ist die Möglichkeit, die Fittings um 360° zu drehen, auch während der Installation. Dies macht es besonders geeignet für beengte Räume und Installationen, bei denen Rohre aus verschiedenen Richtungen kommen. Unabhängig von den baulichen Gegebenheiten bietet FASTEC® maximale Flexibilität.

Verfügbare Größen und Anwendungsvielfalt

Das FASTEC®-System umfasst Ventile und Fittings, die in zwei Größen erhältlich sind: F13 (DN 15 – 1/2”) und F14 (DN 20 – 3/4”). So können Rohre verschiedener Durchmesser und Materialien problemlos miteinander verbunden werden. Zudem ist FASTEC® in den Rohr-Fitting-Systemen verschiedener Hersteller vertreten, mit denen TECO enge Partnerschaften pflegt. Dies bedeutet, dass die Vorteile von FASTEC® in einer Vielzahl von Installationsprojekten genutzt werden können.

Innovativer Teleskopisches Verbindungsstück EXTENDER für besondere Herausforderungen

Ein Highlight innerhalb des FASTEC®-Systems ist der Extender – ein neues, teleskopisches Fitting von TECO, das sich besonders bei Reparaturen, thermische Ausdehnungen, Renovierungen oder Neuinstallationen in schwer zugänglichen Bereichen bewährt. Mit dem Extender lassen sich Rohre aus unterschiedlichen Materialien, Durchmessern und Marken einfach und sicher verbinden, was ihn zu einer idealen Lösung für komplizierte Installationen macht.

Entdecken Sie FASTEC® in Aktion

Sind Sie neugierig geworden? Möchten Sie mehr über die Vielseitigkeit und Einsatzmöglichkeiten des FASTEC®-Systems erfahren? Besuchen Sie unsere Website, wo Sie detaillierte Informationen und Videos finden, die die einfache Installation und Vorteile des Systems demonstrieren.

Für weitere Informationen oder eine persönliche Beratung, kontaktieren Sie uns direkt – wir helfen Ihnen gerne weiter.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, das FASTEC®-System kennenzulernen und Ihren nächsten Installationsauftrag schneller und sicherer zu erledigen!