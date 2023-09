Ab sofort: Immer frische Luft

Wer kocht und brät, muss sich also keine Gedanken mehr um Gerüche oder die Belüftung machen. Beim Einschalten von hoodCON am Kochfeld wird gleichzeitig die Dunstabzugshaube gestartet. Je nach Leistungsstufe des Kochfeldes arbeitet die Haube automatisch in der passenden Absaugstufe. Schaltet man herunter, reduziert auch die Haube ihre Leistung. Die Haube folgt also immer dem Kochfeld.

Selbstverständlich kann diese Funktion auch ausgeschaltet und die Haube ohne hoodCON genutzt werden. Dann zum Beispiel, wenn auf die Schnelle der Espresso mit der italienischen Moka zubereitet und keine Schwaden abgesaugt werden müssen.

Am Puls der Zeit: Die Dunstabzugshauben

Da Wand- und Deckenhauben sofort ins Auge springen, ist neben der Technik das Design das entscheidende Verkaufsargument. Traditionell bietet ORANIER mit seinem umfangreichen Sortiment eine besonders große Auswahl, wobei die Kopffreihauben immer wieder neue Maßstäbe setzen. Sie überzeugen nicht nur durch ihr äußeres Erscheinungsbild, sondern – dank ihres hohen Fettabscheide-Grades – mit viel frischer Luft und einer erstklassigen Energieeffizienz.

ORANIER verbindet: Messe-Highlights auf der area30

Wer als Fachhändler mit ORANIER in Verbindung treten möchte, hat dazu jetzt wieder die Gelegenheit. Das hessische Traditionsunternehmen präsentiert auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Produktinnovationen auf der ostwestfälischen Ordermesse. Mitarbeiter und Geschäftsführung der ORANIER Küchentechnik GmbH stehen den Fachbesuchern auf der area30 in Löhne vom 16. bis 21. September 2023 zwischen 9:00 und 18:00 Uhr am Messestand G 25 gerne als Ansprechpartner zur Verfügung.

Weitere Informationen und das gesamte Sortiment unter www.oranier.com.