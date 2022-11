Kurze Videos, lange Verweildauer: Auf TikTok sind monatlich weltweit rund eine Milliarde Nutzerinnen und Nutzer aktiv, laut Statista fast 50 Prozent davon zwischen 18 und 25 Jahre alt. Insbesondere die junge Zielgruppe hat die boomende Social Media Plattform für sich entdeckt – und jetzt starten auch die Auszubildenden der GC-Gruppe durch. Seit kurzem wird der Kanal von engagierten, bunt gemischten Azubi-Teams mehrerer GC-Partnerhäuser geführt. Das Ziel der jungen Content Creator: Sie liefern humorvolle, aufklärende, immer abwechslungsreiche Einblicke in ihre Arbeitswelt, um zu zeigen: So attraktiv ist unser Arbeitgeber für die junge Generation, die Gen Z.

Mix aus Entertainment und Information

Die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stammen aus allen Ausbildungsberufen, welche von der GC-Gruppe als marktführendem Großhändler angeboten werden. So entsteht ein vielseitiger Mix aus Unterhaltung und Information, auch die neuesten TikTok-Trends stehen im Fokus. Derzeit werden die selbsterstellten Videos dreimal in der Woche hochgeladen – eine Ausweitung auf weitere Tage ist nicht ausgeschlossen.

Verantwortlich für die Umsetzung des innovativen Projekts zeichnen Carina Dunmall und Jennifer Kröger, die auch durch die allmonatlichen Feedback-Termine führen. Die Social Media Expertinnen der GC-Gruppe sind begeistert vom Engagement und dem Talent der jungen TikTok-Teams: „Die Youngster zeigen auf diesem Terrain absolute Kompetenz. Auf diesem Kanal sind unsere Azubis echte Profis, die wissen, was ankommt und wie man Inhalte in Szene setzt. Großes Kompliment!“

Employer Branding und Team Spirit

Neben dem Employer Branding nach außen hat das Betreiben des Kanals noch weitere Funktionen: den Team Spirit nach innen zu stärken, die Auszubildenden an Projektverantwortung heranzuführen und damit verbundene Fähigkeiten zu entwickeln. Zudem dient das TikTok-Projekt der häuserübergreifenden, internen Vernetzung.

Das Einbinden und die Ausbildung von Nachwuchskräften hat bei der GC-Gruppe höchste Priorität. Erst im vergangenen Herbst wurde mit „Komm ins Team“ eine große Kampagne gestartet, mit der unter anderem auf Online-Börsen und auf Messen, schwerpunktmäßig aber mit Social Media Aktivitäten um Nachwuchskräfte geworben wird. Die Botschaft: Die GC-Gruppe fördert die potenziellen Newcomer – mit den aktuellen Azubis, den Ausbildungsleiterinnen und Ausbildungsleitern sowie den Kolleginnen und Kollegen stehen ihnen von Beginn an Menschen zur Seite, die sie buchstäblich an die Hand nehmen und von Tag eins an unterstützen. Und das an über 150 Standorten weltweit.

Die Kampagne, die für Authentizität, Orientierung und Zusammenhalt steht und auf einer repräsentativen Umfrage innerhalb der Zielgruppe basiert, erweist sich als erfolgreich. Ob Verkaufstalent, IT-Spezialist oder in der Logistik: Auf die derzeitigen und künftigen Auszubildenden warten spannende Herausforderungen an einem zukunftssicheren Arbeitsplatz. Seit jeher fördert die GC-Gruppe den Nachwuchs übernimmt damit Verantwortung für die regionale Wirtschaft in ganz Deutschland. Insgesamt bildet die GC-Gruppe rund 2.400 Azubis aus. Azubi-Verantwortliche nehmen sich viel Zeit, um die individuellen Stärken ihrer jungen Kolleginnen und Kollegen gezielt zu fördern.

Hier geht’s zum TikTok-Kanal der GC-Gruppe