Pluggit informiert

Seit über zwei Jahrzehnten ist Uwe Schumann bereits Teil der Pluggit GmbH München. Er engagierte sich in den letzten Jahren insbesondere als Schulungsleiter der Pluggit Academy. Darüber hinaus ist er durch seine Tätigkeit in diversen Verbänden branchenweit bekannt. Dieses Know-how wird nun in eine neue Position einfließen: Uwe Schumann übernimmt ab sofort die Leitung Verbandsarbeit & Wissensmanagement.

Zu seinen Aufgaben zählen vor allem die Planung, Steuerung und Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit relevanten Verbänden. Dabei liegt der Fokus auf den Aspekten Rechte, Normen und allgemeine Aufklärung zum Thema Lüftung. Zudem verbreitet Uwe Schumann sein fundiertes Wissen über die kontrollierte Wohnraumlüftung zweckdienlich nun innerhalb und außerhalb des Unternehmens. Damit kann er die politische und wirtschaftliche Marschrichtung des Bereichs nachhaltig gestalten.

Networking hat dabei eine hohe Priorität und gehört damit zu einer der Kernaufgaben. „Unser Ziel ist es, das Fachwissen von Uwe Schumann noch stärker im Unternehmen und in unserer Kommunikation zu integrieren“, erzählt Peter Breiling, Leiter Marketing. „Pluggit wird sich dank ihm noch besser mit dem Markt vernetzen.“

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf www.pluggit.com.