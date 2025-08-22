Die energetischen Standards des bereits in den 1960er Jahren in Salzwedel erbauten Gebäudes, waren längst nicht mehr zeitgemäß (Link Altbau). So entschieden sich die Eigentümer für eine Kernsanierung und schafften somit die Grundlage für eine teilweise Umnutzung des Gebäudes.

Mit der Ausführung der neuen Haustechnik wurde die Firma Schlief GmbH & Co.KG aus Ludwigslust beauftragt. Die Eigentümer hatten als Vorgabe eine Flächenheizung als Niedertemperatur-Wärmeübertragungssystem festgelegt.

Gemeinsam mit Rene´ Brand, der als regionaler technischer Vertriebsberater für KAN-therm die Firma Schlief betreut, entschied man sich auf Grundlage der örtlichen Gegebenheiten, für den Einbau des KAN-therm Tacker-Systems.

Ausführung KAN-therm Tacker-System durch die Firma Schlief GmbH & Co.KG

Die gesamte Nutzfläche über drei Etagen, beträgt etwa 1100 m².

Von der Systemauswahl über die Planung bis zur Ausführungsbetreuung, konnten alle an der Umsetzung beteiligten Mitarbeiter der Haustechnikunternehmung Schlief GmbH & Co.KG, auf die langjährige Erfahrung des gelernten Heizungsbauers Rene´ Brand als KAN-therm Fachberater setzten. Die letztendliche Zufriedenheit der Auftraggeber wurde mit der Abnahme bestätigt.

Objektdaten:

Villa Zuckerhut Hoyersburger Str. 22 a, 29410 Salzwedel

Kernsanierung eines Gebäudes aus den 1960er Jahren

Im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss befinden sich je 6 Wohnungen

Im 1. und 2. Obergeschoss befinden sich Einrichtungen zur Pflege und zum betreuten Wohnen

1100 m² Tacker-System mit bluePERT Rohr 17x2 mm

Das sanierte Objekt Villa Zuckerhut