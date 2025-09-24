24.09.2025  Pressemeldung Alle News von TECO

FIREBAG® und GST® von TECO: Zertifizierte Sicherheitseinrichtungen für sichere Gasanlagen

Bei der Planung und Ausführung von Gasanlagen muss die Sicherheit immer an erster Stelle stehen.

Deshalb stellt TECO den Installateuren die Geräte FIREBAG® und GST® zur Verfügung – DVGW-zertifizierte Lösungen, die Menschen, Gebäude und Anlagen zuverlässig vor Bränden, Gaslecks und unbeabsichtigten Beschädigungen schützen.

FIREBAG®: Automatischer thermischer Schutz im Brandfall

FIREBAG® ist eine passive Sicherheitseinrichtung, zertifiziert nach DIN 3586.

Im Brandfall unterbricht FIREBAG® automatisch und dauerhaft den Gasfluss, sobald die Temperatur 100 °C erreicht. So wird eine Gassättigung der Räume vermieden und das Explosionsrisiko verhindert.

Kompakt und äußerst vielseitig ist FIREBAG® sowohl als Einzelverschraubung als auch direkt in die TECO-Kugelhähne integriert erhältlich.

Es ist für die Verwendung mit Methan, Butan und Propan nach EN 437 und DVGW G260:2013 geeignet und erfordert keinerlei Wartung im Betrieb.

GST®: Sicherheit bei Überströmung und Leitungsbrüchen

GST®, zertifiziert nach DIN 30652-1, ist eine von TECO entwickelte Sicherheitseinrichtung, die die Gaszufuhr automatisch unterbricht, sobald der Durchfluss den definierten Mindestwert überschreitet.

Dadurch bietet sie wirksamen Schutz bei plötzlichen Rohrbrüchen, unbeabsichtigten Trennungen oder im Brandfall.

Das System verfügt über eine automatische Rückstellung und gewährleistet so einen sicheren und kontinuierlichen Betrieb.

Auch GST® ist als Einzelverschraubung oder integriert in TECO-Kugelhähne erhältlich. Wie FIREBAG® ist es wartungsfrei und für alle gängigen Gasarten nach EN 437 und DVGW G260:2013 zugelassen.

Zertifizierte Sicherheit ohne Kompromisse

Mit FIREBAG® und GST® bietet TECO dem SHK-Fachhandwerk zwei zuverlässige und leicht integrierbare Lösungen, die langfristig geprüfte Sicherheit garantieren.

Möchten Sie mehr über die TECO-Lösungen für Gasanlagen erfahren? Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!

