Einfach und platzsparend in Schränken oder auch an der Wand montiert: Das kompakte x-well C225 Lüftungsgerät bietet eine flexible sowie effiziente Lösung für Wohnflächen bis zu 160 m2. Neu ist die Variante mit Enthalpie-Wärmeübertrager. Dieser ermöglicht es, neben der Wärme auch die Feuchte zurückzugewinnen und somit den Raumklimakomfort noch zusätzlich effektiv zu steigern. Bild: Kermi GmbH

Aktuell hat Kermi das Sortiment der zentralen x-well Wohnraumlüftung um neue Lösungen ergänzt: Das im Jahr 2023 neu vorgestellte, platzsparende Schrankgerät x-well C225 ist (in Q3/24) optional auch mit Enthalpie-Wärmeübertrager zur ergänzenden Feuchterückgewinnung erhältlich. Für große Wohnflächen steht seit Ende letzten Jahres zudem das Modell x-well S600 zur Verfügung.

Mit verschiedenen Leistungsklassen, Abmessungen und Montagemöglichkeiten werden die zentralen und dezentralen Systeme der x-well Wohnraumlüftung von Kermi allen gängigen Einbausituationen in Neubau und Renovierung gerecht - und bieten darüber hinaus vielfältige Lösungen für spezielle Anforderungen. Zuletzt wurde nun das zentrale x-well Sortiment weiterführend ausgebaut:

x-well C225: platzsparend und flexibel - jetzt auch mit Feuchterückgewinnung

Als besonders kompakte und leistungsstarke Lösung wurde im vergangenen Jahr das zentrale Lüftungsgerät x-well C225, für Wohnflächen bis zu 160 m2, neu vorgestellt - und fand bei den SHK- Fachpartnern sofort großen Anklang. Es ist in der Dimension von H80 x B55 x T30 cm auf gängige Schrankmaße ausgelegt und kann somit optimal und platzsparend, bspw. in Küche oder Diele, untergebracht werden. Möglich ist aber natürlich auch die freie Wandmontage. Je nach baulichen Voraussetzungen lassen sich zudem beim gleichen Gerätetyp die Anschlüsse tauschen. So eignet sich x-well C225 bei Nachrüstung oder Neubau für eine flexible und platzsparende Installation - insbesondere für Wohnungen, Apartments und Einfamilienhäuser.

Trotz seiner kompakten Größe punktet das Gerät mit einer leistungsstarken Be- und Entlüftung, einem leisen Betrieb, der Energieeffizienzklasse A sowie einer Wärmerückgewinnung von 88%. Durch die beiden integrierten Feuchtesensoren kann die absolute Luftfeuchtigkeit der Außen- und Abluft bestimmt werden. Wenn dann der Feuchtigkeitseintrag von außen zu groß werden würde, erfolgt eine Reduzierung der Zuluftmenge. Das Gerät ist daher auch ideal für Souterrainwohnung geeignet.

Für noch mehr Raumklimakomfort gibt es x-well C225 jetzt neu auch als E-Variante, d.h. mit Enthalpie-Wärmeübertrager. Dieser kann effektiv neben der Wärme auch Feuchtigkeit zurückgewinnen. Das wirkt trockener Luft entgegen - verlangsamt so bspw. das natürliche Austrocknen der beheizten Wohnräume im Winter - und trägt allgemein zu einer angenehmen Luftfeuchtigkeit im Wohnumfeld bei. Wie alle zentralen x-well Wohnraumlüftungen ist x-well C225 darüber hinaus mit hochklassifizierten Filtern für optimale Luftqualität ausgestattet. Weiterhin verfügt das Gerät über die sogenannte Konstant­Luftvolumenstromtechnik: Diese sorgt dafür, dass unabhängig von eventuellen Widerständen z.B. durch Verschmutzungen, die Luftmenge im Rahmen der Gerätespezifikation stets gleichbleibt.

x-well S600: Maximaler Komfort für große Wohnräume

Um auch die Leistungsanforderungen von sehr großen Wohneinheiten abzudecken, hat Kermi das zentrale Lüftungsgerät x-well S600 entwickelt - zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Wohnflächen bis zu 450 m2. Mit der Energieeffizienzklasse A, einer hohen Wärmerückgewinnung von bis zu 87% und einer niedrigen elektrischen Leistungsaufnahme von 0,32 Wh/m3 ermöglicht x-well S600 maximalen Komfort bei hoher Effizienz. Dabei regelt das Gerät die Luftfeuchtigkeit bedarfsgesteuert, eine optionale Sensorik kann zudem für eine Konstant-Volumenstromregelung sorgen. Mit einem Schallleistungspegel von 51 dB bietet es für seine Leistungsklasse einen enorm leisen Betrieb. Praktisch beim Einbau: Möglich ist sowohl die Wand- als auch die Bodenmontage sowie der Wechsel von Links- auf Rechtsvariante.