Auch im SHK-Bereich sieht es nicht anders aus. Daher gilt es sich mehr denn je als Arbeitgeber für bestehende und zukünftige Mitarbeiter zu positionieren. Eine starke Arbeitgebermarke ist dabei kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit, um im Wettbewerb um die besten Köpfe bestehen zu können.

Wie kann man als SHK Unternehmen eine Arbeitgebermarke aufbauen?

Eine elementare Fragestellung ist sicherlich, wie man sich denn nun als Unternehmen aus der SHK-Branche besser positionieren und eine Arbeitgebermarke sukzessive aufbauen kann? Die Antwort liegt in der Implementierung verschiedener Strategien, die nicht nur die Sichtbarkeit und Attraktivität eines Unternehmens erhöhen, sondern auch eine tiefe Verbindung zu den Werten und Erwartungen der heutigen Arbeitskräfte herstellen.

Authentizität und Transparenz

Eine glaubwürdige Arbeitgebermarke basiert auf einer authentischen Darstellung der Unternehmenskultur, der Arbeitsbedingungen und der Werte, für die das Unternehmen steht. Transparenz in der Kommunikation fördert das Vertrauen potenzieller Bewerber in das Unternehmen. Und das am besten über die relevanten Kanäle, wo sich potenzielle Mitarbeitenden und Kollegen aufhalten.

Mitarbeiter als Botschafter

Zufriedene Mitarbeiter sind die besten Markenbotschafter. Durch die Förderung einer positiven Unternehmenskultur und die Einbindung der Mitarbeiter in die Markenkommunikation können Unternehmen ihre Attraktivität als Arbeitgeber steigern. Teilweise entwickeln Unternehmen eigene Corporate Influencer Programme, um die Stimme der Mitarbeitenden als wichtiges Kommunikationswerkzeug zu nutzen.

Zielgruppenspezifische Ansprache

Das Wissen rund um die Zielgruppe ist entscheidend für eine erfolgreiche Employer-Branding-Strategie. Personalberatungen können SHK-Unternehmen dabei unterstützen, die Bedürfnisse und Wünsche ihrer idealen Kandidaten zu verstehen und maßgeschneiderte Kommunikationsstrategien zu entwickeln. Denn sie verfügen über Erfahrung, ein breites Netzwerk und können die Stimmung, Wünsche, Erwartungshaltungen und Anforderungen von potenziellen Kandidaten sehr gut einschätzen.

Sichtbarkeit und Präsenz

Eine starke Online-Präsenz auf den richtigen Plattformen erhöht die Sichtbarkeit eines Unternehmens bei potenziellen Bewerbern. Dazu gehören nicht nur Karriere-Websites und Jobportale, sondern auch soziale Medien und Fachforen. Auch die eigene Webseite ist das Fundament für den gezielten Sichtbarkeitsaufbau in der relevanten Zielgruppe.

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Die Förderung der beruflichen Entwicklung ist ein zentrales Anliegen vieler Fachkräfte. Unternehmen im SHK-Bereich, die in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter investieren, positionieren sich als attraktive Arbeitgeber, die Wert auf die persönliche und fachliche Entwicklung ihrer Teams legen. Auch so etwas kann zielführend auf der eigenen Webseite oder in anderen Zusammenhängen publiziert bzw. darüber gesprochen werden.

Weitere Tipps für den Aufbau einer Arbeitgebermarke im SHK Bereich

Für den Aufbau einer starken Arbeitgebermarke im SHK-Bereich, über die bereits genannten Strategien hinaus, gibt es weitere wichtige Aspekte, die Unternehmen berücksichtigen können. Dabei gilt es, neben den klassischen Maßnahmen, auch branchenspezifische Dinge umzusetzen:

Förderung von Teamgeist und Zusammenhalt

Ein gut funktionierendes Team ist die Basis für eine langfristige Zusammenarbeit. Das Wohlbefinden ist wichtig, was durch verschiedenste Maßnahmen erzielt werden kann. Regelmäßige Team-Events, Workshops und gemeinschaftliche Aktivitäten, die nicht nur die fachliche Weiterbildung, sondern auch den sozialen Zusammenhalt fördern. Ein starkes Gemeinschaftsgefühl macht das Unternehmen für potenzielle Bewerber attraktiver.

Flexible Arbeitsmodelle

Flexible Arbeitszeiten sind in der Branche nicht unbedingt üblich, aber machbar. Bieten sie flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Optionen oder Teilzeitmodelle an, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Mitarbeiter:innen gerecht zu werden. Dies zeigt, dass ihr Unternehmen Wert auf eine ausgewogene Work-Life-Balance legt.

Gesundheitsförderung und -vorsorge

Ein Invest in die Gesundheit der Mitarbeiter:innen, beispielsweise durch Angebote wie Betriebssportgruppen, Gesundheitstage oder Zuschüsse zu Fitnessstudio-Mitgliedschaften kann das Unternehmen gegenüber den Mitarbeitenden positiv ins Licht rücken. Ein gesundes Team ist nicht nur leistungsfähiger, sondern spiegelt auch ein positives Unternehmensimage wider.

Feedback-Kultur und offene Kommunikation

Das Etablieren von Feedback-Gesprächen fördert eine Kultur der offenen Kommunikation. Mitarbeiter, die sich gehört und wertgeschätzt fühlen, sind motivierter und identifizieren sich stärker mit ihrem Arbeitgeber.

Personalisierte Karriereentwicklung

Unternehmen sollten individuelle Karrierepläne und Entwicklungsmöglichkeiten anbieten. Die Förderung von individuellen Stärken und Karrierezielen zeigt, wie wertschätzend ein Mitarbeiter:in ist und man sich um seine individuelle Karriereentwicklung kümmert.

Transparente Kommunikation von Erfolgen und Herausforderungen

Transparente Kommunikation ist der Schlüssel für den Aufbau einer Arbeitgebermarke. Sowohl für die interne als auch für die Außenkommunikation. Transparenz, beispielsweise in Bezug auf Unternehmenserfolge und -herausforderungen sind wichtig und fördert das Vertrauen und die Loyalität der Mitarbeiter:innen.

Soziales Engagement und Nachhaltigkeit

Zeigen Sie soziale Verantwortung durch Engagement in lokalen Projekten oder nachhaltiges Wirtschaften. Dies stärkt nicht nur Ihr Image in der Öffentlichkeit, sondern macht Ihr Unternehmen auch für umwelt- und sozialbewusste Bewerber attraktiver.

Fazit

Der Aufbau einer starken Arbeitgebermarke ist ein kontinuierlicher Prozess, der eine strategische Planung und ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse und Erwartungen der Zielgruppe erfordert. Personalberatungen spielen eine entscheidende Rolle dabei, SHK-Unternehmen auf diesem Weg zu begleiten und sie dabei zu unterstützen, sich als bevorzugte Arbeitgeber in einem hart umkämpften Markt zu etablieren. Durch die Umsetzung der oben genannten Strategien können SHK-Unternehmen nicht nur die besten Talente anziehen, sondern auch langfristig an sich binden und so ihren Unternehmenserfolg nachhaltig sichern.

Autor

Andreas Dohrmann

Andreas Dohrmann ist seit über 40 Jahren in der SHK-Branche tätig. Bevor er als Partner im Jahr 2020 bei ReSus Consult einstieg, war er viele Jahre bei den Marktführern der SHK Gebäudetechnik (Großhandel & Fachhandel) in unterschiedlichen Führungspositionen tätig.