03.12.2025

Eco-HK 20-60

HARGASSNER Hackgut-Heizung

Energiesparend und kostensenkend
Hachschnitzel-Technologie mit automatischer Brennstofferkennung  und serienmäßiger Rezirkulation für den kleinen und mittleren Leistungsbereich. 

Die Eco-HK Heizung von 20 - 60 kW eignet sich für den Einsatz bei Landwirten, sowie Ein- und Mehrfamilienhäuser. Erstklassige Wirkungsgrade ermöglichen ein kostengünstiges Heizen.

Mobile Steuerung - Smart-Home-App

Die ausgereifte und durchdachte Technologie mit zahlreichen serienmäßigen Extras wie der smarten Steuertung steht für maximalen Komfort auch beim Brennstoff "Hackschnitzel". Die Anlage kommt als linke oder rechte Kesselversion (integrierte Rücklaufanhebung immer auf der Einschubseite) und mit Glutbettniveau-Regelung mit Lambdasonde.

Notbetrieb mit Stückholz möglich

Dieser Haragssner Eco-HK Heizkessel hat 5 Jahre Garantie laut Garantieschein.

Vorteile:

  • Spezielles Rostsystem: Stufen-Brecher-Rost
  • Glutbettniveau-Regelung mit Lambda-Sonde und automatischer Brennstofferkennung
  • kostensenkend durch Eco-Betrieb
  • neueste Verbrennungstechnologie Eco-Control für niedrigste Feinstaubwerte
  • Rezirkulation serienmäßig
  • patentierte Ascheaustragung für Flug- & Rostasche
  • Zweikammer-Zellradschleuse in Z-Form für 100%ige Rückbrandsicherheit
  • Schamottbrennkammer für hohe Verbrennungstemperaturen

Mehr zum Produkt auf hargassner.com:

Entdecken Sie die vollständigen technischen Daten, das Prospekt, die Schnittbilder und das verfügbare Zubehör gleich auf der Hargassner Webseite. 

Blicken Sie mit 3D-Technologie in die Zukunft und entdecken Sie diesen Heizkessel mittels Augmented Reality von seinen besten Seiten live direkt im zukünftigen Heizraum. 

Mehr dazu

HARGASSNER Ges mbH
HARGASSNER Ges mbH
Pellet-Stückholz-Hackgutheizungen | Solarkollektoren | Wärmepumpe
Anton Hargassner Straße 1
4952 Weng im Innkreis
Österreich
Telefon:  +43 7723 5274-0
www.hargassner.com
