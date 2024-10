Mit der Logacool AC186i erweitert der Systemexperte Buderus sein Angebot an Klimatisierungs- und Heizungslösungen für Ein- und Mehrfamilienhäuser, Kleingewerbe, Bürogebäude oder Handel. Das Singlesplit-Klimagerät in den drei Leistungsgrößen 2,6, 3,5 und 5,3 kW kann - neben der Kühlungsfunktion - auch Räume beheizen. Die Heizleistung beträgt 4,1 und 5,6 kW. Als Luft-Luft-Wärmepumpe ist die Logacool AC186i förderfähig. Sie besteht jeweils aus einer Außeneinheit und einem Wandgerät als Inneneinheit, serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung. Energieeffizienz, Funktionalität, Luftqualität, Energieeinsparung und Konnektivität mit einem integrierten WLAN-Modul standen im Fokus bei dieser Neuentwicklung.

Sehr gute Effizienzwerte

Die Logacool AC186i erreicht mit einem SEER und einem SCOP von jeweils A+++ sehr gute Effizienzwerte. Durch die neue Funktion „Save plus“ wird Energie eingespart - ohne Verlust an Raumkomfort. Gängige Klimageräte mit ECO-Funktion senken in erster Linie den Energieverbrauch, indem sie den Betrieb des Gerätes reduzieren. Dies kann zu instabilen Raumtemperaturen führen. Bei der Logacool AC186i können Endanwender dank „Save plus“ den Energieverbrauch des Klimageräts senken und dennoch die gewünschte Temperatur mit geringen Schwankungen aufrechterhalten. Auch der Abwesenheitssensor trägt zu einem reduzierten Energieverbrauch bei: Wird beispielsweise für 30 Minuten keine Bewegung im Raum erfasst, senkt das Gerät automatisch die Kompressor-Frequenz.

Die Inneneinheit im ansprechenden Buderus- Design ist wahlweise in Schwarz oder Weiß erhältlich. Bilder: Buderus

Komfortable Einstellungen

Die Bedienung ist komfortabel mittels Infrarot-Fernbedienung, Raumregler oder der App MyBuderus möglich. Nutzer können die Betriebsarten individuell nach ihren Wünschen aus verschiedenen Modi auswählen. Speziell für die Nachtstunden ist der Silent-Modus geeignet. Die Inneneinheit arbeitet dabei auf einem minimalen Leistungsniveau, sodass der Schalldruckpegel auf bis zu 19 dB(A) sinkt. Im Automatikmodus schaltet das Gerät zwischen Heiz- und Kühlbetrieb um und kann so die gewünschte Temperatur halten. Durch die „Folge Mir“-Funktion lässt sich die Temperatur an der Fernbedingung in der Nähe des Nutzers messen und bei Bedarf komfortabel anpassen. Über die Fernbedienung kann man die Inneneinheit auf indirekte Lüftung einstellen, sodass der Luftzug nicht direkt auf die Personen im Raum geleitet wird. Auch angenehm: Das 3D-Swing Panel bewegt sich automatisch und lenkt so den Luftstrom in jede Ecke des Raumes. Darüber hinaus trägt der Trockenmodus zum verbesserten Raumluftkomfort bei. Das Klimagerät reduziert damit die Luftfeuchtigkeit, ohne dass die Temperatur wesentlich sinkt.

Über die Infrarot­ Fernbedienung lassen sich verschiedene Modi und Funktionen des Systems komfortabel einstellen. Bilder: Buderus

Geeignet auch zum Heizen

Konzipiert wurde das Singlesplit-Klimagerät in erster Linie zur Raumkühlung, es eignet sich jedoch auch zum Heizen. Selbst bei Außentemperaturen von bis zu minus 30 °C bietet die Logacool AC186i eine Heizleistung, die es dem Benutzer ermöglicht, angenehme Innenraumtemperaturen zu erreichen. Zusätzlich zur Kühlungs- oder Heizfunktion verbessert das Gerät die Raumluftqualität - unter anderem durch einen Filter mit Anti-Staub­Effekt, einen Kalt-Katalyse- und Biofilter, der Schadstoffe aus der Luft eliminiert und einen Advanced Ionizer zur Beseitigung von Bakterien und Viren. Die Selbstreinigungsfunktion i-Clean heizt das Gerät auf 56 °C auf, das ablaufende Kondensat reinigt den Verdampfer und entfernt Schmutz, Staub, Schimmel und Bakterien.

Hochwertiges Design und Systemzubehör

Außer durch die technischen Details überzeugt die Logacool AC186i durch ihr hochwertiges Design: Die Inneneinheiten sind wahlweise in Weiß oder in Schwarz erhältlich und fügen sich harmonisch in das Wohnumfeld ein. Buderus bietet dazu noch umfangreiches Systemzubehör an, etwa zur Anbindung an eine übergeordnete Gebäudeleittechnik.