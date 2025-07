Bereits zum 32. Mal wurden in diesem Jahr kleine und mittelständische Unternehmen im Rahmen des Innovationswettbewerbs „TOP 100“ besondere Innovationsleistungen und überdurchschnittliche Innovationserfolge ausgezeichnet. Zu den mittelständischen Innovationsvorreitern der Sanitärbranche gehört 2025 die Hüppe GmbH (www.hueppe.com) aus Bad Zwischenahn. Aus dem Produktmanagement des Duschplatzspezialisten nahmen Carlotta Litzinger und Henrik Johnen aus den Händen von Ranga Yogeshwar bei einer Feierstunde in der Mainzer Rheingoldhalle den Preis entgegen. Der renommierte Wissenschaftsjournalist, der den Wettbewerb als Mentor begleitet, hatte zuvor allen diesjährigen Preisträgern attestiert, dass sie „leidenschaftlich, neugierig und innovationshungrig die Zukunft gestalten“.

Duschplatz der Zukunft

Hüppe hatte in einem wissenschaftlichen Auswahlverfahren überzeugt, in dem ein Forschungsteam rund um Professor Nikolaus Franke, Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation an der Wirtschaftsuniversität Wien, im Auftrag des Wettbewerbsveranstalters compamedia die Innovationsarbeit von Unternehmen analysiert hat. Untersucht wurden dabei mehr als 100 Kriterien in den Kategorien „Innovationsklima“, „Innovative Prozesse und Organisation“, „Innovationsförderndes Top-Management“, „Außenorientierung/Open Innovation“ sowie „Innovationserfolg“. Pluspunkte sammelte der Ammerländer Mittelständler unter anderem durch die „enge Verzahnung von Technik, Design und Marktwissen im Unternehmen“. Derart sei es Hüppe auch gelungen, mit seiner jüngsten Innovation Hüppe Sphere eine „Design-Revolution fürs Bad“ zu entwickeln. „Hüppe Sphere gestaltet den Duschplatz der Zukunft“, erklärt Julian Henco, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hüppe Gruppe, anlässlich der Aufnahme in das „TOP 100“-Innovationsranking. „Damit schreiben unsere Mitarbeitenden die Innovationsgeschichte fort, die 1966 begann, als Claus Hüppe als Pionier in Europa die Duschkabine auf den Markt gebracht hat. Der Preis zeichnet in erster Linie ihre wirklich fantastische Innovationsleidenschaft und ihren großartigen Erfindergeist aus.“

Der neue Mittelpunkt im Bad. Das modulare System Hüppe Sphere definiert Duschplatz und Bad völlig neu. Mit einem neuartigen Materialmix für mehr Atmosphäre, mit smarten Funktionen für mehr Komfort, mit über 5.000 Varianten für mehr Gestaltungsvielfalt. © Hüppe GmbH

„Roter Punkt“ für Hüppe Sphere

Die außergewöhnliche Innovationsleistung, die hinter der neuen Produktkategorie Hüppe Sphere und den ihr zugrundeliegenden Patenten steckt, bestätigt gleich eine weitere Auszeichnung. So erkannten die 43 Jurorinnen und Juroren aus 21 Ländern, die 2025 über die Vergabe des „Red Dot Awards: Product Design“ zu befinden hatten, der Neuheit des Duschplatzspezialisten den international renommierten Preis für besonders hohe Gestaltungsqualität zu. „Hüppe Sphere fasziniert mit formalem Minimalismus und einer außergewöhnlichen Kombinationsvielfalt, die maximale gestalterische Freiheit erlaubt“, schwärmt die Fachjury in ihrer Begründung. 2025 hatten sich rund 18.000 Einreichungen aus über 60 Ländern um den „Roten Punkt“ beworben, der seit 1955 vergeben wird.