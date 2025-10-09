Der BOMBER 100B ist der neue und innovative rechteckige Mini-Pufferspeicher mit einem Fassungsvermögen von 100 Litern, der entwickelt wurde, um den minimalen Wassergehalt in der Anlage für den ordnungsgemäßen Betrieb der Wärmepumpe zu gewährleisten. Neu: jetzt auch mit Verbreiterung möglich.

Er kann dank einer innovativen wetterfesten thermischen Isolierung und der korrosionsbeständigen Behandlung des hydraulischen Moduls auch im Freien aufgestellt werden.

Außerdem dient er als Basis zur Unterstützung der Wärmepumpe.

Diese Merkmale machen ihn einzigartig und exklusiv und beseitigen endgültig die Notwendigkeit, zusätzlichen Platz in Innenräumen zu verwenden.

Der BOMBER 100B ist mit einem schwingungsdämpfenden Wärmepumpe-Halterungskit ausgestattet, das variabel an die Außeneinheit oder den Monoblock angepasst werden kann. Außerdem ist er für die Aufnahme eines Ausdehnungsgefäßes vorbereitet.

Die Vorteile: