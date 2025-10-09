BOMBER 100B mit Wärmepumpe. Bildnachweis: DEBE Flow Group
09.10.2025  Pressemeldung Alle News von DEBE

DEBE Flow Group: Bomber 100B - platzsparender Speicher für Wärmepumpensysteme: Montage unter der Außeneinheit der Wärmepumpe!

Der BOMBER 100B ist der neue und innovative rechteckige Mini-Pufferspeicher mit einem Fassungsvermögen von 100 Litern, der entwickelt wurde, um den minimalen Wassergehalt in der Anlage für den ordnungsgemäßen Betrieb der Wärmepumpe zu gewährleisten. Neu: jetzt auch mit Verbreiterung möglich.

Er kann dank einer innovativen wetterfesten thermischen Isolierung und der korrosionsbeständigen Behandlung des hydraulischen Moduls auch im Freien aufgestellt werden.
Außerdem dient er als Basis zur Unterstützung der Wärmepumpe.
Diese Merkmale machen ihn einzigartig und exklusiv und beseitigen endgültig die Notwendigkeit, zusätzlichen Platz in Innenräumen zu verwenden.
Der BOMBER 100B ist mit einem schwingungsdämpfenden Wärmepumpe-Halterungskit ausgestattet, das variabel an die Außeneinheit oder den Monoblock angepasst werden kann. Außerdem ist er für die Aufnahme eines Ausdehnungsgefäßes vorbereitet.

Die Vorteile:

  • Rechteckiger ultrakompakter Mini-Pufferspeicher auf einem Ständer zur Unterstützung der Wärmepumpe, Erweiterung möglich.
  • Verwendung für Heizung/Kühlung.
  • Wetterfeste thermische Isolierung.
  • Korrosionsbeständiges hydraulisches Modul.
  • Universelle Wärmepumpe-Stützhalterung.
  • Verstellbare Stützfüße.
  • Doppelte manuelle Luftentlüftung.
  • Geringe Druckverluste, Durchflussrate bis 4,5 m³/h.

Downloads

DEBE Flow Group GmbH
DEBE Flow Group GmbH
Chemnitzer Straße 71
09212 Limbach-Oberfrohna
Deutschland
Telefon:  03722505700
