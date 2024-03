Das Interesse der Besucher an Hausbau, Sanierung, Modernisierung und vor allem neuer Energieversorgung war enorm. Die WEBUILD Energiesparmesse verzeichnete in Summe an allen fünf Messetagen ein Besucherplus von rund fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt kamen 81.740 Besucherinnen und Besucher in die Messe Wels.

„Wir fühlen uns als Zentrum der Energiewende bestätigt. Die Nachfrage und das Interesse der Besucher waren enorm. Sowohl Aussteller als auch SHK- und Bau-Fachbesucher waren mit den Fachtagen von Mittwoch bis Freitag äußerst zufrieden. Die Publikumstage von Freitag bis Sonntag waren stark frequentiert und das Interesse der Besucher an Hausbau, Sanierung, Modernisierung und neuer Energieversorgung ist sehr hoch. Wir sind mit einem kräftigen Besucherplus von rund fünf Prozent sehr zufrieden“, so Dir. Mag. Robert Schneider, Geschäftsführer der Messe Wels, nach Messeschluss.

Messeauftakt nach Maß

Fachbesucher:innen aus allen Bundesländern sowie Vertreter aller Großhandelsunternehmen nutzten die Fachtage der WEBUILD Energiesparmesse 2024, um sich über die Branchenneuheiten zu informieren. Die Aussteller:innen freuten sich über qualitätsvolle Gespräche, neue Kontakte und gute Geschäfte. Neben dem Angebot der rund 380 Aussteller überzeugte auch das begleitende Rahmenprogramm mit branchenspezifischen Themen und Informationen rund um Produktneuheiten. Mit großem Interesse wurde die energiepolitische Diskussion am Freitagnachmittag verfolgt. Maria Theiner vom ORF Landesstudio diskutierte mit den Energie-Sprecher:innen der im Nationalrat vertretenen Parteien darüber, wie Österreich die Energie- und Wärmewende schaffen kann.

Messe für Visionäre

Die Energiesparmesse genießt seit knapp 40 Jahren einen Ruf als Messe für Querdenker und Visionäre. Diesen Stellenwert bestätigen die zahlreichen Nachfragen von Besucher:innen an der Information, die auf der Suche nach Ausstellern für Windkraftanlagen für den privaten Bereich waren. Der Hype rund um Photovoltaik, Gemeinschaftsanlangen, Energiegemeinschaften und -speichersysteme zeigte sich an der großen Anzahl an Ausstellern, Sonderausstellungen und Vorträge. Im Rahmen der offiziellen Eröffnung zur WEBUILD Energiesparmesse 2024 kündigte Bundesministerin Leonore Gewessler an, dass es ab 10. April dieses Jahres eine Förderung von Stromspeicheranlagen, die Strom aus bereits bestehenden PV- Anlagen bis zu einer nutzbaren Speicherkapazität von 50 kWh speichern, gibt. So kommen nun auch First Mover in den Genuss einer Förderung.

Umfangreiches Förderangebot - jetzt investieren!

In Österreich gibt es so viele Förderungen wie nie zuvor. Unterstützt wird etwa der Umstieg von fossilen Heizungen auf ein klimafreundliches Heizsystem, so werden durch Bundes- und Landesförderung durchschnittlich 75 Prozent der Kosten für eine neue Heizung übernommen. Auch Investitionen in Photovoltaik, die Dämmung von Außenwänden, der Austausch von Fenstern und Außentüren und viele weitere Vorhaben in eine nachhaltigere Zukunft werden gefördert. Wer jetzt energiesparende Maßnahmen umsetzt, investiert in seine Zukunft und leistet einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Dieses Messewochenende hat gezeigt, dass viele bereit dazu sind.

Die nächste WEBUILD Energiesparmesse Wels findet von 7. - 9. März 2025 statt (SHK- Fachtage 5. - 7. März, Bau-Fachtag, 6. März).