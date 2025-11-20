Designheizkörper KORATHERM zeichnen sich durch das Zusammenspiel eines eleganten Designs und einer effektiven Wärmeübertragungsweise aus, damit stellen sie eine markante Ergänzung für jeden Innenraum dar. Variable Anschlussmöglichkeiten und eine breite Palette von Farben stellen auch die höchsten Kundenansprüche zufrieden.

KORATHERM AQUAPANEL ist ein Designheizkörper mit horizontal orientierten Heizprofilen. Es wird in der einreihigen (K10A) oder zweireihigen (K20A) Ausführung produziert. Seine Konstruktion ermöglicht vorzüglich den unteren Mittelanschluss an das Heizsystem mit Zwangsumlauf. Alternativ kann auch der untere oder diagonale Seitenanschluss verwendet werden. Als Heizelemente werden geschlossene Stahlprofile mit Rechteckquerschnitt von 70x11 mm verwendet, die Verteilungs – und Sammelprofile haben Ovalquerschnitt von 50x30 mm. Ein Bestandteil der Lieferung ist auch die spezielle Konsole, die eine sichere Befestigung des Heizkörpers an die Wand ermöglicht.

Alle Designheizkörper KORATHERM AQUAPANEL, die an ein Warmwasserheizsystem angeschlossen sind, können mit einem elektrischen Heizstab oder Booster ergänzt werden. Dadurch entsteht ein Rohrheizkörper für ein kombiniertes Heizen (Warmwasser – Strom) und er kann jederzeit unabhängig vom Betrieb des Heizsystems genutzt werden. Beim Booster erhöht sich der thermische Komfort noch weiter.

KORATHERM AQUAPANEL-E (KAE) sind Modelle der Designreihe elektrischer Heizkörper mit horizontal ausgerichteten Profilen ohne integrierten Temperaturregler.

KORATHERM AQUAPANEL-ERH (KAH) sind Modelle der Designreihe elektrischer Heizkörper mit horizontal ausgerichteten Profilen mit einem integrierten Temperaturregler.

KORATHERM AQUAPANEL-ERA (KAA) ist ein Modell der Designreihe der rein elektrischen Heizkörper mit horizontal angeordneten Profilen, das mit einem Heizstab mit dem integrierten Temperaturregler und Bedienung mittels einer Bluetooth-Applikation ausgestattet ist.

KORATHERM AQUAPANEL-B ist ein Modell der Heizkörper Designreihe mit waagerecht ausgerichteten Profilen. Am Heizkörper ist ein unabhängiger elektrischer Booster installiert. Dieser kann als eigenständige Wärmequelle oder als zusätzliche Wärmequelle beim Normalbetrieb des Heizkörpers dienen.

KORATHERM AQUAPANEL-B-ER ist ein elektrischer Designheizkörper, der mit einem Elektro-Booster und einem elektrischen Heizstab bestückt ist. Für einen optimalen Wärmekomfort kann die Steuerungseinheit beide diese Wärmequellen unabhängig steuern.

Mehr: www.korado.de/designheizkorper