Mit dem Werbespot zum neuen Wassermanagement System CNX 2.0 geht CONTI+ bewusst neue Wege in der Kommunikation. Foto | Copyright: CONTI+

Der neue Werbespot markiert einen wichtigen Schritt in der Markenkommunikation des Armaturenherstellers und unterstreicht zugleich den technologischen Anspruch des Unternehmens: Innovationen sichtbar machen, technisch präzise, emotional ansprechend und visuell hochwertig.

„Uns war es wichtig, die neue Generation eines Produkts, das unser Unternehmen seit Jahrzehnten prägt, in einem modernen und aufmerksamkeitsstarken Rahmen zu präsentieren“, erklärt Tobias Müller, Marketing Manager bei CONTI+. „Die Idee entstand in enger Abstimmung mit unserem Produktmanagement und wurde gemeinsam mit der Agentur Peryton Film aus Gießen zu einem professionellen Konzept weiterentwickelt.“ In dem Spot wird der Bademeister eines Hallenbads zum Dirigenten. Dieser orchestriert in seinen Gedanken die Hygienespülung der Duschen, Waschtischarmaturen und Urinale mit Hilfe des neuen CNX Wassermanagement Systems von CONTI+. Das Ganze ist mit stimmungsvoller Musik hinterlegt und endet mit einem Augenzwinkern. Das Video überzeugt durch klare Bildsprache, intensive Emotion und eine visuelle Dynamik, die den technologischen Fortschritt des Systems spürbar macht. Durch die Kombination aus professionellem Schauspiel, präzisem Schnitt und wirkungsvollen Effekten entsteht ein Film, der die Leidenschaft und Innovationskraft von CONTI+ eindrucksvoll transportiert.

Das Video wird über die CONTI+ Website, die Social-Media-Kanäle, digitale Präsentationen sowie auf Messen ausgespielt und dient als visuelles Aushängeschild des neuen Wassermanagement-Systems CNX 2.0.

Hier können Sie sich den neuen CNX 2.0 Spot von CONTI+ anschauen.