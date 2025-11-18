Der Preis für Holzpellets ist im November saisonbedingt weiter gestiegen. So kostet eine Tonne (t) Pellets laut Zahlen des Deutschen Pelletinstituts (DEPI) im Durchschnitt 392,62 Euro bei 6 t Abnahmemenge. Die Kilowattstunde klimafreundliche Holzenergie kostet zum aktuellen Zeitpunkt 7,85 Cent. Das sind 7,2 Prozent mehr als im Vormonat. Zu Heizöl beträgt der Preisvorteil aktuell 17,2 Prozent.

„Ein Preisanstieg im Herbst ist grundsätzlich typisch, da sich der Markt mit Beginn der Heizsaison üblicherweise kontinuierlich belebt. Wer es versäumt hat, in Frühjahr und Sommer sein Lager zu befüllen, muss in der Heizperiode nachfüllen und bezahlt hierbei höhere Preise“, erklärt DEPI-Ge- schäftsführer Martin Bentele. „In diesem Jahr fällt der Anstieg etwas stärker aus, was unter ande­rem auf höhere Kosten in der Produktion und Logistik zurückzuführen ist.“

Dennoch ist die langfristige Preisentwicklung bei Holzpellets nach wie vor deutlich stabiler als bei fossilen Energien: „Pellets bleiben ein verlässlicher, breit verfügbarer und kostengünstiger heimi­scher Brennstoff. Wer sein Lager frühzeitig füllt, profitiert weiterhin von günstigeren Preisen und einer klimafreundlichen Wärmeversorgung.“

Regionalpreise

Im November 2025 ergeben sich beim Preis für Holzpellets folgende regionale Unterschiede (bei einer Abnahmemenge von 6 Tonnen): In Mitteldeutschland kosten Pellets 386,77 Euro/t, gefolgt von Süddeutschland mit 395,15 Euro/t. In Nord- und Ostdeutschland beträgt der Tonnenpreis 397,17 Euro.

Größere Mengen (26 t) werden im November 2025 zu folgenden Konditionen gehandelt: Mitte: 367,78 Euro/t, Süd: 377,41 Euro/t und Nord/Ost: 382,04 Euro/t (alle Preise inkl. Mehrwertsteuer).

DEPI-Pelletpreis

Seit 2011 wird der DEPI-Pelletpreis monatlich veröffentlicht, bis November 2020 vom Deutschen Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV). Er gibt den Durchschnittspreis in Deutschland für eine Tonne Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1 für die jeweilige Abnahmemenge wieder (Lieferung im Umkreis von 50 km, inklusive aller Nebenkosten und Mehrwertsteuer) - deutschlandweit und in drei Regionen. Der DEPV bietet einen separaten DEPV-Pelletpreis für Netto-Lieferverträge an.

DEPI-Pelletpreis November 2025 6 t bundesweit: 392,62 €/t

(Abnahme 6 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

DEPI-Pelletpreis November 2025 26 t bundesweit: 374,65 €/t

(Abnahme 26 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

Differenzierte Preise für Holzpellets

