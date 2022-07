Rechtlich sind Schulen als Sonderbauten eingestuft, weshalb höhere Anforderungen als bei anderen Gebäuden gelten. Zudem sind Kinder besonders schutzbedürftig. Daher trägt die Schulleitung eine große Verantwortung. Trinkwasser muss ohne Gesundheitsgefährdung ein Leben lang ausreichend konsumiert werden können. Dies ist nicht nur die Aufgabe des Wasserversorgers. Ab der Übergabestelle (meist ist das der Wasserzähler) ist der Gebäudebetreiber für die Einhaltung der Vorgaben der Trinkwasserverordnung verantwortlich. Die Anforderungen gelten nicht nur für Wasser zum Trinken, Kochen und zum Zubereiten von Lebensmitteln, sondern auch für Wasser zur Körpereinigung. Daher gelten die strengen Anforderungen der Trinkwasserverordnung auch für die Bereitstellung von Wasser zum Händewaschen in den Klassenzimmern und Toiletten.

Wasserschäden belasten das Budget

Gerade in Schulgebäuden kann (Lern-)Stress in der Abgeschiedenheit des stillen Örtchens Handlungen auslösen, die an die Bausubstanz gehen. Die Toiletten vollständig zu überwachen ist aus Gründen der Wahrung der Intimsphäre nicht möglich. So bleibt nur der personalintensive Kontrollgang, um sicherzustellen, dass keine Abflüsse verstopft und keine Armaturen geöffnet sind. Andernfalls können Wasserschäden eine kostenintensive Sanierung nach sich ziehen und auch die Gebäudenutzung längere Zeit erheblich einschränkt.

Einhaltung der Temperaturgrenzen und Entnahmen unbedingt erforderlich

Um die gesetzlichen Anforderungen sicherzustellen, schreibt die Richtlinie VDI 3810-2/VDI 6023-3 die Einhaltung der Temperaturgrenzen für Kalt- und Warmwasser sowie einen regelmäßigen Wasseraustausch durch Entnahmen vor. Dies gilt für alle Anlagenteile, auch für weit entfernte oder selten genutzte Zapfstellen. In der Praxis werden oft noch Spülungen durch Schulwarte oder Reinigungspersonal durchgeführt. Dies ist mit einer großen Rechtsunsicherheit verbunden, denn unterlassene Spülungen aufgrund von Feiertagen, Urlauben oder Krankenständen sind kaum zu verhindern.

Überlaufschutz verhindert Wasserschäden

Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Betriebs und Wahrung der Trinkwasserqualität sind die Intention des HyPlus Gesamtkonzepts von WimTec: Die bedarfsgerechte Freispülung erfolgt mit dem geringstmöglichen Wassereinsatz nur bei Betriebsunterbrechung und unzureichender Nutzung, bei ausreichender Entnahme erfolgt keine zusätzliche Spülung. Absolute Sicherheit bieten Armaturen mit Überlaufsensor, wie die modernen Armaturen der Serie WimTec HyPlus secure. Sie sind erhältlich in Netz- und in Batteriebetrieb, verfügen über eine automatische Verstopfungserkennung und unterbrechen die Spülung sofort, wenn der Abfluss im Waschbecken z. B. durch Papierhandtücher verstopft wird. Ebenso erkannt wird ein Rückstau durch eine Verstopfung des Gebäude-Ablaufs. Eine erneute Freispülung erfolgt erst dann wieder, wenn die Ursache behoben und das Ablaufen des Wassers wieder möglich ist. Das Spülprotokoll und die Verstopfungen werden in der Armatur gespeichert und können mit dem Infrarot-Tablet WimTec REMOTE (2. Generation) schnell und unkompliziert ausgelesen und exportiert werden. Zudem kann mit dem Tablet zur Funktionskontrolle auch ein Test des Ablaufsensors durchgeführt werden.