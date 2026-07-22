Ein guter Einkauf endet nicht beim Preis.

Er beginnt mit einem Sortiment, das Ihnen Zeit spart, Ihre Kalkulation verbessert und möglichst viele Bedarfe über einen einzigen Lieferanten abdeckt.

Bei uns zählt dabei nicht die Größe Ihres Unternehmens, sondern die Zusammenarbeit. Deshalb profitieren alle Geschäftskunden von transparenten und fairen Nettopreisen – vom ersten Auftrag an.

Genau dafür steht Wagner.

Von Wärmepumpen, Brennertechnik und Messgeräten über Ersatzteile bis hin zu Installationsmaterial und Sanitärtechnik – bei uns finden Sie alles für Ihren Arbeitsalltag aus einer Hand.

Ihr Nutzen:

+ Faire Nettopreise – dauerhaft und transparent.

+ Regelmäßige Aktionspreise in unserer Kategorie Top-Angebote

+ Große Sortimentsvielfalt für weniger Bestellungen bei unterschiedlichen Lieferanten

+ Markenprodukte und wirtschaftliche Alternativen für jede Kalkulation

+ Weniger Beschaffungsaufwand und mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft

Und das Beste:

Mit jedem Einkauf sammeln Sie automatisch Prämienpunkte. Diese können Sie gegen attraktive Prämien einlösen – darunter Tankgutscheine von ARAL und Shell, Einkaufsgutscheine sowie viele weitere Prämien.

So profitieren Sie gleich doppelt:

Von attraktiven Einkaufspreisen und einem Bonusprogramm, das Ihren täglichen Einkauf zusätzlich belohnt.

Je mehr Sie über Wagner beziehen, desto größer wird Ihr Mehrwert.

Interesse geweckt? Jetzt als Geschäftskunde registrieren.

Zum Onlineshop

Zum Registrierungformular

Weiterbildung

Haben Sie Interesse an Weiterbildung? Dann haben wir etwas für Sie! Der Wagner Schulungskalender 2026. Jede Menge Fachwissen zu unseren Produkten in Präsenzschulungen sowie Webinaren. Schauen Sie doch mal rein: Zum Wagner Schulungskalender

Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:

Mit unserem Prämienprogramm sammeln Sie beim Online-Einkauf automatisch Punkte – und tauschen diese ganz unkompliziert gegen beliebte Gutscheine ein. Ob Amazon, Aral, MediaMarkt, ARAL, AMAZON oder Mediamarkt – Ihre Punkte werden schnell zur kleinen Extra-Freude im Arbeitsalltag.

Punkte sammeln bei jeder Online-Bestellung | Große Auswahl an Einkaufsgutscheinen | Einfach einlösen – direkt im Shop!

Zum Sortiment des Prämienprogramms

Noch nie bei uns bestellt?

Dann ist jetzt der richtige Moment. Testen Sie uns – mit einer ersten Bestellung und erleben Sie, wie unkompliziert Ersatzteilbeschaffung heute sein kann. Jetzt registrieren & bestellen!

Technik ist unser Ding!

Wir von der Philipp Wagner GmbH sind euer Fachversand für hochwertige Markenprodukte rund um Heizung und Sanitär – spezialisiert auf das klassische dreistufige Handwerk.

Unser Sortiment richtet sich gezielt an SHK-Betriebe, Installateure und industrielle Kunden – also an Profis, die im Alltag schnelle Lösungen und verlässliche Qualität brauchen.

Wir wissen: Auf der Baustelle zählt, dass das Material stimmt – und pünktlich da ist. Deshalb liefern wir bundesweit direkt in Ihre Firma oder auf die Baustelle – per Paketdienst oder Spedition, ganz wie’s passt.

Ob Standardware oder spezielles Zubehör – wir helfen dabei, dass der Ablauf läuft.

Und wenn doch mal Fragen auftauchen? Dann sind wir persönlich für Sie da.

Kompetente Beratung, fairer Service – ganz ohne großes Tamtam.