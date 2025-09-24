Wenn Handwerk auf Leidenschaft trifft und Markenqualität auf Authentizität, dann entsteht etwas Großartiges. In Zusammenarbeit mit dem SHK-Handwerker und -Influencer Sascha Galbusera stellt die DOYMA GmbH & Co eine besondere Kampagne vor. Gemeinsam wird fachliche Kompetenz und echte Nähe zur Praxis sichtbar gemacht.

Wer würde für dieses Vorhaben besser zu DOYMA passen als Sascha Galbusera? Mit über 20 Jahren Erfahrung im Handwerk ist das Gesicht des Familienunternehmens Galbusera GmbH & Co. KG ein echter Branchenkenner und setzt konsequent auf DOYMA-Produkte. Schließlich hat sich die DOYMA GmbH & Co mit über 60 Jahren Erfahrung in der Dichtungs- und Brandschutzbranche einen Namen gemacht. Das Unternehmen ist seither darauf bedacht, Ausführenden effiziente und hochwertige Produktlösungen zu bieten, die von herausragender Qualität und gleichzeitig einfach im Handling sind. Dabei wird den Ausführenden der Einbau erheblich erleichtert. Das weiß auch Sascha Galbusera. Der Installateur- und Heizungsbaumeister vertraut auf die Produkte des Familienunternehmens DOYMA und schätzt die Zeitersparnis, die diese mit sich bringen. "Mit den Produkten von DOYMA gelingt die Installation im Handumdrehen", erklärt er. Als Ausführender weiß er genau worauf es ankommt und ist deshalb ein großer Fan des norddeutschen Markenherstellers.

Wir freuen uns sehr darüber, dass Sascha Galbusera im Rahmen der neuen großen Marketing-Kampagne als segmentübergreifender Markenbotschafter unter anderem auf unseren Social-Media-Kanälen präsent sein wird. Auch im Bereich von Print- und Online Werbemaßnahmen wird sein Gesicht in den kommenden Monaten regelmäßig zu sehen sein. Darüber hinaus wird Sascha die DOYMA GmbH & Co auf ausgewählten Fachmessen auf dem Messestand unterstützen und für den direkten Austausch zur Verfügung stehen. Zusätzlich dazu darf sich die Social-Media-Community des SHK-Influencers über informativen DOYMA-Content und spannende Einblicke in das Unternehmen aus Oyten freuen.

Sascha Galbusera freut sich sehr über die intensive Zusammenarbeit mit DOYMA:

"Ich habe richtig Lust auf die Kampagne mit DOYMA, weil das Unternehmen für seine innovativen und qualitativ hochwertigen Produkte wie beispielsweise die oberirdische Wärmepumpenhauseinführung DOYMAfix® HP/O bekannt ist. Die nachhaltigen Lösungen und das Engagement von DOYMA für höchste Standards passen perfekt zu meinen persönlichen Werten. Außerdem bin ich davon überzeugt, dass wir gemeinsam richtig kreative und erfolgreiche Ideen umsetzen können, die unsere Zielgruppe begeistern wird."

Fix fertig

In seinem Arbeitsalltag kommt Sascha Galbusera regelmäßig in Berührung mit der Installation von Wärmepumpen. Durch seine Erfahrungen aus der Praxis weiß er: "Mit den Wärmepeneinführungen von DOYMA ist man immer fix fertig mit der Installation." Denn die zukunftsweisenden Produkte der DOYMAfix®-Reihe ermöglichen es Ausführenden, die Anschlussleitungen fach- und normgerecht in das Gebäude einzuführen.

Einfach sicher

Die Produktreihe Curaflex Nova® beinhaltet jede Menge Spitzentechnologie. Dank der innovativen ITL-Muttern können die "blauen" Dichtungseinsätze schnell und einfach mit einem handelsüblichen Akkuschrauber eingebaut werden. Die ITL-Muttern scheren ab, sobald das richtige Drehmoment erreicht ist. Somit wird kein Drehmomentschlüssel benötigt und der Einbau geht schnell und einfach.

Sicher versorgt

Bei den Quadro-Secura® Hauseinführungen besteht die Möglichkeit, die Gewerke Strom, Wasser, Gas und Telekommunikation unabhängig voneinander einzuziehen. Das sorgt für maximale Flexibilität auf der Baustelle. Unabhängig davon, ob es sich um ein Gebäude mit oder ohne Keller handelt, ist man mit dieser Produktreihe immer sicher versorgt. Auch Sascha Galbusera setzt auf die Quadro-Secura® Hauseinführungen und weiß, dass er sich auf die Produkte mit deraußergewöhnlichen Garantie von 25 Jahren verlassen kann.

Quick saniert

Mit der Quadro-Secura® Quick-Produktserie ermöglicht DOYMA die normgerechte Leitungseinführung bei Bestandsgebäuden. Zudem deckt diese Sanierungslösung die verschiedenen Hausanschluss- und Versorgungsleitungen ab und ist dank ihrer innovativen Technologie eine echte Arbeitserleichterung für den Ausführenden. "Bei der Sanierung und Neuverlegung von Kabeln sowie Rohren setze ich auf die einfache und sichere Einführungslösung von DOYMA, denn damit ist das Gebäude quick saniert", so Sascha Galbusera.

Cool bleiben

Im Bereich des vorbeugenden, baulichen Brandschutzes bietet das Curaflam®-Sortiment eine zuverlässige Lösung für den Ernstfall. "Mit den sicheren Brandschutzsystemen von DOYMA kann man einfach cool bleiben", so Sascha Galbusera. Des Weiteren ermöglichen kostenlose Online-Seminare und Präsenz-Veranstaltungen von DOYMA den Zugang zu gezieltem Brandschutzwissen.