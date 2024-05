Ab sofort ist Wilfried Richter für CONTI+ als Handelsvertreter in Berlin und Brandenburg unterwegs. Foto | Copyright: CONTI+

Zum 1. April 2024 hat Wilfried Richter die Handelsvertretung für die CONTI Sanitärarmaturen GmbH für Berlin und Brandenburg übernommen. Er betreut für den Wettenberger Armaturenhersteller ab sofort Großhändler und Handwerksbetriebe sowie Planer und Architekten. Der Maschinen- und Anlagemonteur verfügt über 30 Jahre Berufserfahrung in der Sanitär- und Heizungsbranche. So war er zuvor als Vertriebsingenieur unter anderem für die Buderus Heiztechnik GmbH und für die ACO Passawant GmbH tätig. CONTI+ Geschäftsführer Udo Hilbert: „Mit Wilfried Richter haben wir einen ausgewiesenen Branchenexperten für dieses wichtige Gebiet gewinnen können. Sein umfangreiches Fachwissen macht ihn zu einem wertvollen Ansprechpartner für unsere Kundinnen und Kunden. Ich freue mich sehr, dass er gemeinsam mit uns den Weg in die Selbstständigkeit gewagt hat und bin überzeugt, dass sein Engagement zum Erfolg und weiteren Ausbau der Marke CONTI+ beitragen wird.“

Weitere Informationen erhalten Sie unter conti.plus/de/de