Der E-Moduldurchlauferhitzer »ISX« von CLAGE wird in der Wand installiert und per Fernbedienung gesteuert. Auch eine Steuerung per Smartphone, Tablet oder Alexa ist möglich. Bild: clage.de

Das warme Wasser im modernen Bad soll jederzeit sofort auf Wunschtemperatur zur Verfügung stehen. Dabei sollen natürlich keine fossilen Energien eingesetzt werden und die Betriebskosten müssen überschaubar bleiben. Außerdem sollte das Warmwassergerät optisch nicht stören.

Der CLAGE ISX ist die logische Weiterentwicklung des E-Durchlauferhitzers zum smarten Gebäudemodul. Das Gerät vereint ästhetische Freiheit für Architekten und Planer mit hoher Energieeffizienz und eröffnet dadurch völlig neue Möglichkeiten bei der Gestaltung strombasierten Wohnraums.

Unsichtbar im modernen Bad

Der ISX wurde gezielt für den versteckten Einbau konzipiert. Dank der kompakten Maße (41 cm x 28 cm x 10 cm) verschwindet das Kraftpaket zum Beispiel:

In der Trockenbau- oder Holzständerwand.

Hinter einer Revisionsklappe im Mauerwerk.

In der abgehängten Decken

In einem Badmöbel

Besonders montagefreundlich

Der Durchlauferhitzer wird ohne Abnehmen der Haube direkt an die Wand montiert. Ein integriertes Absperrventil und leicht zugängliche Aufputz-Wasseranschlüsse beschleunigen die Installation. Über das bewährte Multiple Power System MPS® lässt sich die maximale Leistungsaufnahme flexibel auf 18, 21, 24 oder 27 kW festlegen. Dank hochpräziser Wassermengen-Sensoren ist der Betrieb auch bei niedrigem Fließdruck und in Kombination mit Wasserspararmaturen jederzeit sichergestellt.

Intelligentes Lastmanagement und Monitoring

Ein echtes Novum in der Gebäudetechnik ist die Ausstattung mit einer Modbus-RTU Schnittstelle. Damit lässt sich der ISX nahtlos in übergeordnete Gebäudeleittechnik und Energiemanagementsysteme einbinden und fungiert dort als steuerbarer Aktor.

Bei hoher Netzlast und Lastspitzen muss das Gerät nicht abgeschaltet werden. Die SERVOTRONIC® reduziert bei Bedarf lediglich den Durchfluss bei gleichbleibender Temperatur, sodass der Warmwasserkomfort ohne Unterbrechung erhalten bleibt.

Neben einer Bluetooth-Fernbedienung ermöglicht die App »Smart Control« eine präzise Überwachung der Verbrauchsdaten – ein wichtiges Argument für energiebewusste Endkunden.

Zirka 40 Prozent Energie sparen durch Trennung von Heizung und Warmwasser

Das Wasser wird mit dem ISX unabhängig von der Heizung und nur bei Bedarf “ just-in-time“ erwärmt. Wenn kein Wasser benötigt wird, schaltet sich der Durchlauferhitzer automatisch aus. Durch die Trennung der Systeme kann die Wärmepumpe deutlich kleiner dimensioniert werden. Weil sie nur noch für die Raumwärme zuständig ist, arbeitet sie nur im Niedertemperaturbetrieb (28-35 °C) statt auf den üblichen 60°C, was ihre Effizienz und Jahresarbeitszahl deutlich erhöht. Den klassischen Warmwasserspeicher im Hauswirtschaftsraum braucht man nicht mehr und auch keine Zirkulationsleitungen. Das senkt die Baukosten erheblich. Leitungsverluste und die Pflicht zur regelmäßigen Legionellenprüfung in Großanlagen entfallen. Die Trennung von Heizung und Warmwasser kann den Gesamtenergiebedarf um ca. 40 Prozent senken.

Fazit: Der CLAGE ISX ist mehr als nur ein Durchlauferhitzer – er ist eine intelligente Komponente für das moderne Bad im vernetzten Haus. Er vereint hohen Komfort mit maximaler Effizienz und gewährleistet damit die Warmwasserversorgung der Zukunft.

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CLAGE ist zertifizierter Hersteller des ZVSHK