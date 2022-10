Dem Badezimmer wird mittlerweile die gleiche Aufmerksamkeit geschenkt wie den Wohnräumen. Für erholsame Wohlfühlmomente in den eigenen vier Wänden wünschen sich Verbraucher heute ganzheitliche Raumkonzepte und intelligente Funktionen. Die perfekt aufeinander abgestimmten Produktserien von GROHE helfen Installateuren, die Wünsche ihrer Kunden zu bedienen.

Mit vier attraktiven Keramiklinien bietet GROHE ein hohes Maß an Gestaltungsspielraum - sowohl für klassische als auch für individuell gestaltete Bäder.

Minimalistischer Look und pure Eleganz: GROHE Essence

Mit der Keramiklinie Essence ziehen ein minimalistischer Look und pure Eleganz in das Badezimmer ein. Die auf das Wesentliche reduzierten Waschtische und Waschschalen sowie WCs und Bidets überzeugen durch ihre natürliche, zarte Linienführung, die für pure Entspannung sorgt. Als Bad-Vollausstatter bietet GROHE mit dieser Keramiklinie erstmals auch Badewannen an.

Reinheit, Klarheit und Leichtigkeit

Ein Highlight der Essence Serie sind die Waschtischmodelle. Mit nur 17 Millimetern Randstärke überzeugen sie durch ihr besonders schlankes und flaches Design. Der Überlauf wurde hier gegenüber der Armatur platziert und ist somit außer Sichtweite des Nutzers. Die frei positionierbaren Waschschalen verfügen über eine Ablaufkappe aus Keramik und einen nur drei Millimeter dünnen Rand. Ein Überlauf ist bei diesen Modellen nicht vorhanden. Auch die WCs fügen sich mit den besonders flachen Sitzen nahtlos in das elegante Erscheinungsbild der Linie ein.

Perfekt aufeinander abgestimmt

Essence Keramik passt, ganz im Sinne der GROHE Perfect Match Philosophie, ideal zu den Armaturen Atrio, Essence, Plus und Lineare sowie den dazugehörigen Accessoires. Durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten lassen sich mühelos individuelle Wünsche erfüllen.

Das Essence Portfolio im Überblick:

Möbelwaschtische in drei Größen sowie Aufsatzschalen und Waschtische, spülrandlose WCs und Bidets, wandhängend und bodenstehend.

Hoher Hygienestandard dank Randlos-Technologie bei den WCs: Bakterien können sich nicht in schwer zugänglichen Bereichen ausbreiten.

Essence Keramik ist mit der innovativen Oberflächentechnologie GROHE PureGuard ausgestattet.

WC-Sitz mit Deckel mit und ohne Soft Close erhältlich.

Essence Badewannen (Standard oder freistehend aus Titan-Stahl) komplettieren das Portfolio.

Passt ideal zu Armaturen der Linien Atrio, Essence, Plus und Lineare.

GROHE Euro Keramik: Perfekt für kleine Bäder

Die GROHE Euro Keramik Kollektion bietet insbesondere für kleine Bäder alles für eine einheitliche Raumgestaltung. Dabei beweist die Produktlinie, dass ein unverwechselbares, elegantes Design und hervorragende Qualität nicht teuer sein müssen. Die Waschtische und WCs sind höchst funktional und bieten dabei größten Komfort für die ganze Familie. Sie sind besonders kompakt gestaltet und nutzen selbst engste Räume effizient aus. In verschiedenen Größen verfügbar findet hier jeder Anwender ein Modell, das zu ihm passt und das Bad in einen echten Wohlfühlort verwandelt.

Alles im Einklang

Verbraucher wünschen sich heute Einrichtungskonzepte wie aus einem Guss - auch im Badezimmer. Daher harmoniert die Euro Keramikserie optimal mit den beliebten GROHE Armaturenserien Eurosmart, Eurosmart Cosmopolitan, Eurostyle und Eurostyle Cosmopolitan. So entstehen ganzheitliche Badezimmer mit dem gewissen Etwas.

Das Euro Portfolio im Überblick:

Umfangreiche Auswahl an Waschtischen, Stand- und wandhängende WCs sowie Stand- und wandhängende Bidets.

Innovative Oberflächentechnologie GROHE PureGuard optional erhältlich.

Randlos-Technologie für mehr Hygiene: Bakterien können sich nicht unter schwer zugänglichen Ecken ausbreiten.

Alle WCs (außer Stand-WC Abgang waagerecht) verfügen über die Triple Vortex Spülung.

Große Auswahl an passenden GROHE Betätigungsplatten und Accessoires im „Perfect Match“.

Lässt sich ideal mit Eurosmart, Eurosmart Cosmopolitan, Eurostyle und Eurostyle Cosmopolitan Armaturen kombinieren.

GROHE Bau: zurückhaltendes Design für jedes Bad

GROHE Bau Keramiken stellen dank ihres zurückhaltenden Designs und der sanft gerundeten Formen die ideale Wahl für ein klassisch zeitloses Badezimmer dar. Sie kommen häufig in Hotels oder Bürogebäuden zum Einsatz, eignen sich aber auch für den Privatbereich.

Große Auswahl

Ob Waschtisch, WC, Bidet oder Urinal - die große Auswahl der Bau Keramiken passt perfekt zum gleichnamigen Armaturensortiment ein und lässt sich hervorragend mit Nova Cosmopolitan Betätigungsplatten kombinieren. Ihr zeitgemäßer Stil macht diese Keramikserie zur perfekten Wahl für unterschiedlichste Badkonzepte - sowohl im gewerblichen als auch im Privatbereich. In unterschiedlichen Größen und Ausführungen verfügbar, eignet sich Bau für jedes Projekt. Das kleinste Waschbecken passt mit nur 45 Zentimetern Länge perfekt in kleine Bäder.

Ganzheitliche Raumkonzepte aus einer Hand

Neben einer enormen Vielfalt an Stilen und Formaten profitieren Kunden mit dem Bezug aus einer Hand von stimmigen, technisch einwandfreien Raumkonzepten bis ins Detail, unabhängig von Badezimmertyp und Einbaubedürfnissen. Für die ganzheitliche Planung bietet GROHE daher neben der Keramik auch passende Armaturen an. Bau lässt sich ideal mit Bauedge, Bauloop und Bau Cosmopolitan kombinieren.

Neu im Portfolio: Bau Edge Keramik

Die Bau Serie wird ab sofort durch Waschtische und WCs mit modernem Soft-Edge-Design und abgerundeten Ecken ergänzt. Dank ihres zeitlosen Looks bieten diese zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten und fügen sich harmonisch in jeden Badstil ein. Zu den Eigenschaften gehört unter anderem eine hygienische Spülrandtechnologie, bei der sich weder Bakterien noch Schmutz festsetzen können. Außerdem bedient GROHE mit den neuen Modellen die steigende Nachfrage nach schlanken WC-Sitzen. Damit stellt Bau Edge eine attraktive Lösung für designstarke Bäder im Preiseinstiegsbereich dar.

Das Bau Portfolio im Überblick:

GROHE Bau Keramiken überzeugen durch zurückhaltende Designs und sanft gerundete Formen - die ideale Wahl für ein klassisch zeitloses Badezimmer.

Für jedes Projekt geeignet: perfekt für Hotels, Bürogebäude oder den Privatbereich.

Waschtisch, WC, Bidet oder Urinal - die große Auswahl der Bau Keramiken fügt sich nahtlos in das gleichnamige Armaturensortiment ein und lässt sich perfekt mit Nova Cosmopolitan Betätigungsplatten kombinieren.

Dank der GROHE Randlos-Technologie lässt sich die komplette Oberfläche des WCs leicht erreichen und reinigen, sogar an den Stellen, die man nicht sieht.

WCs mit Soft.Close Sitz, der sich sanft und leise öffnet und schließt

Optimal kombinierbar mit Bauedge, Bauloop und Bau Cosmopolitan Armaturen.

NEU: Bau Edge Waschtische und WCs mit abgerundeten Ecken.

GROHE Cube: für Designliebhaber entwickelt

Liebhaber eines modern-minimalistischen Looks mit hohen Ansprüchen an Ästhetik treffen mit Cube die richtige Wahl. Die vom Kubismus inspirierte Keramiklinie ist ein echter Hingucker und verwandelt Badezimmer in wahre Wohlfühlorte.

Modern-minimalistischer Look

Klare Linien und rechte Winkel prägen die vierte GROHE Designkollektion und setzen ein echtes Statement in jedem Badezimmer. Die umfangreiche Palette aus Waschtischen, WCs und Bidets kreiert einen zeitlosen Look mit hohem Anspruch an Ästhetik. In verschiedenen Modellen verfügbar, bietet Cube für jeden Wunsch die passende Lösung und lässt ein markantes Ambiente einziehen.

Perfect Match

Für ganzheitliche Badkonzepte, die in Bezug auf Design und Funktion optimal aufeinander abgestimmt sind, bietet GROHE zu jeder Keramik passende Armaturen. Cube harmoniert ideal mit den Serien Eurocube, Lineare und Allure sowie Skate Cosmopolitan Betätigungsplatten. Darüber hinaus gibt es passende Accessoires. In Kombination entstehen charaktervolle Badkonzepte.

Das Cube Portfolio im Überblick:

Klare Linien und rechte Winkel: Cube setzt mit einem modernen, minimalistischen Stil echte Designstatements.

Die umfangreiche Palette aus Waschtischen, WCs und Bidets begeistert besonders Liebhaber einer zeitlosen Raumgestaltung mit hohem Anspruch an Ästhetik.

Randlos-Technologie bei den WCs: Bakterien und Schmutz können sich nirgendwo verstecken.

PureGuard sorgt für widerstandsfähige und dauerhaft glänzende Oberflächen.

Triple Vortex WC-Technologie für die gründliche Reinigung der gesamten Keramikoberfläche.

Cube Keramiken harmonieren ideal mit Armaturen der Linien Eurocube, Lineare und Allure sowie Skate Cosmopolitan Betätigungsplatten.

Mehr zu den GROHE Keramikserien finden Sie hier.