Seit Herbst ist die erstmals auf der ISH in Frankfurt vorgestellte neue Grundfos Mehrpumpensteuerung Geniecon lieferbar. Die Steuerung wurde für den effizienten Betrieb von parallel geschalteten Pumpen entwickelt und bringt wie die bisherige CU352 zahlreiche Steuerungs-, Überwachungs- und Schutzfunktionen mit. Neu sind die intuitivere, zeitsparende Bedienung und ein Software- und Konnektivitätskonzept mit nahtloser Cloud-Anbindung und der Möglichkeit von Software-Upgrades und Firmware-Updates per Smartphone-App. Fortschrittliche Funktionen wie Proportionaldruck- und Zeitsteuerung, intelligenter Kaskadenbetrieb und optimierte Algorithmen ermöglichen höchste Energieeinsparungen und das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen.

Für die komfortable Handhabung ist die Geniecon-Steuerung mit einem großen 10-Zoll Multitouch-Display ausgestattet. Die Bedienung erfolgt intuitiv über den Startbildschirm und eine übersichtliche Menüstruktur mit drei Ebenen von Daten und Steuerfunktionen. Für die Systemanalyse bietet die Steuerung schnellen Zugriff auf aktuelle und frühere Betriebsdaten. Für die zeitsparende Inbetriebnahme gibt es eine Assistenzfunktion ('Guided Setup'), die den Nutzer im Dialog durch die notwendigen Einstellungen führt. Alternativ können Einstellungen auch manuell vorgenommen bzw. angepasst werden. Durch intuitive Bedienung, übersichtliche Struktur und Assistenzfunktionen lassen sich Inbetriebnahme und Überwachung der Anlage erheblich schneller und einfacher durchführen als bei herkömmlichen SPS-Lösungen.

Grundlegend neu ist das Softwarekonzept der Steuerung. Geniecon wird wahlweise mit einem Standard- oder einem erweiterten Softwarepaket ausgeliefert. Die Standardpaket umfasst die wesentlichen Funktionen für die Einrichtung und Überwachung eines energieoptimierten Betriebs. Das erweiterte Paket stellt zusätzliche Daten zur Verfügung und ermöglicht unter anderem die Zusammenarbeit mehrerer Anlagensteuerungen. Über die App Grundfos GO lässt sich bei Bedarf jederzeit ein (kostenpflichtiges) Software-Upgrade durchführen. Ebenso lassen sich per App Firmware-Updates einspielen, um zukünftige Verbesserungen oder Funktionserweiterungen nutzen zu können.

Auch in puncto Konnektivität setzt die neue Steuerung vor allem auf eine Softwarelösung. Die meisten Kommunikations-Schnittstellen für die Einbindung in Gebäudetechniksysteme lassen sich durch Aktivierung des Geniecon-SoftCIM mit einem Software-Upgrade ('Connect') einfach per App freischalten. Auf diese Weise sind für Ethernet/IP, BACnet MS/TP, BACnet IP, BACnet SC, Modbus TCP und Modbus RTU keine Steckmodule mehr erforderlich. Darüber hinaus stehen weiterhin Steckplätze zur Verfügung, um bei Bedarf physische CIM-Module für die Kommunikation über weitere Protokolle wie Profibus oder Profinet zu nutzen. Insgesamt bietet Geniecon durch die zahlreichen Schnittstellenoptionen äußerst vielfältige Möglichkeiten für die nahtlose Einbindung in Gebäudeleittechnik, SCADA-Systeme und Cloudlösungen wie Grundfos Connect.

Der Geniecon Controller ist Bestandteil der Steuereinheit Control MPC, die als separate Einheit für die Wand- oder Bodenmontage oder fest montiert auf Mehrpumpenanlagen ausgeliefert wird. Die neue Mehrpumpensteuerung steht zunächst für Hydro MPC Druckerhöhungsanlagen zur Verfügung. Im Laufe des Jahres 2026 sollen weitere Anwendungen folgen, unter anderem für HLK-Systeme, Fernwärme, kommunale Wasserversorgung und Industrieanwendungen.