GROHE Küchenarmaturen erfüllen mit ihren anwenderfreundlichen Eigenschaften jedes Kundenbedürfnis - auch in Bezug auf Nachhaltigkeit, die gerade in der Küche vermehrt in den Vordergrund rückt.

GROHE Essence SmartControl

Ein Beispiel für den bewussten Umgang mit der Ressource Wasser ist die bereits im Bad erfolgreich eingeführte SmartControl Technologie, die nun auch in der Küche Einzug hält. GROHE SmartControl erlaubt mit intuitiver Bedienung eine präzise Einstellung der Wassermenge. Dabei wird der Wasserfluss nicht mit einem Hebel, sondern per Knopfdruck an der Brause gesteuert. Dies ist auch problemlos mit dem Handgelenk oder Ellbogen möglich - ein echter Gewinn, wenn beim Kochen gerade keine Hand frei ist. Durch einfaches Drehen am Knopf wird die Wassermenge eingestellt, die von einem sanften, sparsamen bis zu einem kräftigen Strahl reicht. Die sparsame Eco-Variante lässt sich bei Bedarf als bevorzugte Einstellung automatisch speichern. Darüber hinaus überzeugen Armaturen mit SmartControl Technologie durch ihre geringe Durchflussmenge - mit maximal vier Litern pro Minute im minimal geöffneten Bereich sparen die Eco-Varianten mehr Wasser als herkömmliche Küchenarmaturen.

Ein echtes Highlight im Produktportfolio ist Essence SmartControl: Mit dieser eleganten Designlinie wird die Armatur zum Highlight am Spültisch, besonders in den edlen Oberflächenvarianten der GROHE Colors Kollektion, wie beispielsweise Cool Sunrise. Die Essence SmartControl fügt sich harmonisch in unterschiedlichste Raumkonzepte ein und beweist, dass sich ein reduziertes, puristisches Design und praktische Funktionen nicht ausschließen. Die herausziehbare Spülbrause eignet sich ideal zum Vorbereiten von Lebensmitteln oder zum Reinigen der Spüle.

GROHE Zedra

GROHE Zedra vereint ein attraktives Design und maximale Funktionalität. Mit der modernen Formgebung, der Hebelform und dem markanten trichterförmigen Auslauf überzeugt die Spültischarmatur nicht nur durch eine elegante und moderne Optik, sie ist auch mit smarten Design-Funktionen ausgestattet. Der hohe schwenkbare Auslauf eignet sich optimal zum Befüllen großer Töpfe und zur Vorbereitung von Lebensmitteln, während eine herausziehbare Spülbrause den Reinigungskomfort erhöht. Eine spezielle Magnetic Docking Funktion bringt die Brause anschließend ganz einfach in ihre Ausgangsposition zurück. Dank der glatten Oberfläche des rostfreien Edelstahls ist GROHE Zedra besonders hygienisch und leicht zu reinigen. Für ihre hohe Benutzerfreundlichkeit und Innovation wurde die neu aufgelegte Küchenarmaturenlinie sogar ausgezeichnet: Beim „Kitchen Innovation Award 2021“ gewann sie in der Kategorie „Küchenarmaturen und Spülen“ den „Golden Award - Best of the Best“.

Intuitive Bedienung dank FootControl Technologie

GROHE Armaturen mit FootControl lassen sich sogar mit einer sanften Fußberührung ein- und ausschalten. Typischerweise wird die Bedienung am Sockel des Spülenunterschranks angebracht, bei Bedarf kann die Technologie jedoch auch per Knie am Schrank bedient werden. Wer auf keine der beiden Varianten verzichten möchte, wählt eine herausziehbare Armatur ohne Niederdruck, bei der zur Kombination ein Magnet zwischengeschaltet ist.

Megatrend Individualismus: GROHE Kitchen Colors

Mit der GROHE Colors Kollektion, bei der Ästhetik und Funktion eine perfekte Einheit bilden, kreieren Konsumenten ihre ganz persönliche Traumküche und profitieren von viel Raum für die individuelle Gestaltung ihrer Spüle. So ist beispielsweise die beliebte Essence Designkollektion in zehn attraktiven Nuancen - vom goldenen „Cool Sunrise“ über „Warm Sunset“ bis zu „Hard Graphite“ für den urbanen Look - in den Varianten poliert oder gebürstet erhältlich und fügt sich auf diese Weise harmonisch in jedes bestehende Raumambiente ein.

Neben seinem attraktiven Design überzeugt das innovative Herstellungsverfahren der Colors Kollektion auch durch besonders langlebige Oberflächen und eine erhöhte Kratzbeständigkeit. Eine verglichen mit Chrom dreimal härtere und gegen Kratzer zehnmal widerstandsfähigere

Oberfläche sorgt nicht nur für ein brillantes Farbspektrum, sondern lässt Spülen und Armaturen auch gegen härteste Beanspruchung im Küchenalltag bestehen.

Über das PVD-Verfahren

Ursprünglich für die Raumfahrttechnik entwickelt, erzeugt das PVD-Verfahren (Physical Vapour Deposition, zu Deutsch „Physikalische Gasphasenabscheidung“) besonders robuste und langlebige Oberflächen. Im ersten Schritt des Verfahrens werden die Komponenten sorgfältig gereinigt und in einem Ofen wärmebehandelt. Hier durchlaufen die Kunststoffkomponenten einen Entgasungsprozess. Im zweiten Schritt wird die PVD-Beschichtung aufgetragen. Dieser Prozess findet in einer Umgebung mit hohem Vakuum statt und besteht aus drei Schritten: Zuerst wird das Substrat gereinigt, dann die Grundbeschichtung und zuletzt die Farbbeschichtung aufgetragen.

Weitere Informationen unter Küchen Stories (grohe-x.com)