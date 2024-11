Die Marke „Hargassner Heiztechnik“ steht seit vier Jahrzehnten für beste Biomassetechnologie mit hoher Innovationskraft. Dafür spricht eine Vielzahl von Projekten und Auszeichnungen. Mit einem ersten Platz beim Holzenergiepreis des Österreichischen Biomasseverbands in der Kategorie „Einzelfeuerungen“ freut man sich bei Hargassner über eine weitere renommierte Auszeichnung.

Der Österreichische Biomasseverband vergibt jährlich einen Preis unter der Leitlinie „Gute Wärme wächst nach“. Die Voraussetzung für die Einreichung ist, dass die Projekte in Zusammenhang mit Holzenergie auf Basis von Einzelfeuerungen, Nah- und Fernwärme oder Industrie stehen. Auch heuer war die Beteiligung aus der Wirtschaft, von Organisationen, dem Ausbildungsbereich und von Privatpersonen wieder zahlreich. Beim 25. Österreichischen Biomassetag am 18. November wurden in der HBLA für Forstwirtschaft im obersteirischen Bruck an der Mur feierlich die Sieger der Kategorien ausgezeichnet.

Nachhaltiges Heizen bei Skiflug WM

Die Natur-Skiflug-Schanze am Kulm steht für Höchstleistungen der Extraklasse. Das weiß auch der Heiztechnik-Spezialist und ÖSV-Sponsor Hargassner aus dem Innviertel. Bei der FIS Skiflug WM 2024 im steirischen Bad Mitterndorf/Tauplitz boten sie Tausenden Fans, Sportlern und Mitarbeitern ein besonders nachhaltiges Wintererlebnis.

In der Vergangenheit beheizte der Veranstalter die gesamte Zeltlandschaft am Gelände des Kulms inklusive dem Springerdorf mit Heizöl. Das entspricht einer Gesamtfläche von 4.250 m2 bzw. einem Raumvolumen von 18.360 m3. Dafür wurden für den achtwöchigen Einsatzzeitraum bisher rund 50.000 Liter Heizöl benötigt. Die Kulm-Projektleitung rund um Christoph Prüller ging 2024 neue, nachhaltigere Wege und kooperierte mit drei regionalen Partnern.

Großevent spart 1.870 Tonnen CO 2

Die Hargassner Holzheizung in Bad Mitterndorf bestand aus elf mobilen „Powerboxen“ – Heizcontainer mit Pellet- und Hackgut-Heizkessel der Serien ECO-PK und ECO-HK mit zusammen insgesamt 2,14 MW Leistung. Alle Container waren für einfache Brennstoff-Befüllung ausgelegt - entweder in Form von Pellets der Firma Sturmberger oder von regionalen Hackschnitzeln der Biowärme Bad Mitterndorf. Die LKWs der Firma Sturmberger haben die Pellets ohnehin gleich direkt mit Schläuchen „eingeblasen“.

Das Projekt zeichnete sich zusätzlich durch geringste Energieverluste aus. Das Warmluft-Gebläse brachte die erwärmte Luft direkt in die Zelte. Zudem reduzierte eine Wärmerückgewinnung 30 % der Heizkosten, indem man bereits erwärmte Luft nochmals nutzte. Die CO 2 -Einsparung gegenüber einer Öl-Heizung betrug mehr als 1.870 Tonnen.

Gold für Holzenergie

Das zahlte sich für die Biomasse-Spezialisten von Hargassner aus. Für die Einreichung „Holzenergie fliegt aufs Podest“ wurden sie vom Biomasseverband in der Kategorie „Einzelfeuerungen“ mit Gold ausgezeichnet. Die Jury bestand aus Fachleuten der Holzenergiebranche unter dem Vorsitz von Dr. Josef Rathbauer, BLT Wieselburg. Das Preisgeld betrug 3.000 Euro und wird von Hargassner an zwei gemeinnützige Organisationen gespendet. Jeweils die Hälfte geht an die Bergrettung und das Rote Kreuz in Bad Mitterndorf. Dort wird man dafür neue Ausrüstung anschaffen. So kommt der Preis der Region zugute.

„Wir haben mit unseren mobilen Heizlösungen am Kulm hohe Aufmerksamkeit erregt und dadurch viele Anfragen von Veranstaltern und Eventfirmen erhalten. Der Wunsch, nachhaltig und auch günstiger zu heizen, ist groß. Bei der FIS Skiflug WM 2024 konnten gegenüber dem alten Heizsystem rund 38.000 Euro eingespart werden. Das zahlt sich aus. Die WM war also für die österreichischen Adler und für die heimische Holzenergie ein großer Erfolg“, freut sich Wolfgang Aichinger, Vertriebsleiter bei Hargassner.

Mehr dazu: www.biomasseverband.at/holzenergiepreis/

Forderungen der Biomassebranche an neue Regierung - Österreichischer Biomasseverband