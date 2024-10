Ab dem 15. Oktober 2024 starten wir unsere neue Reihe digitaler Weiterbildungsseminare. Hier erwartet Sie:



Brand- Schallschutz:

• Schallschutz in der Gebäudeentwässerung: 12.11.

• Brandschutz in der Gebäudeentwässerung – Grundlagen: 19.11.

• Brandschutz Abwasser-Mischinstallation mit SVB: 21.11.

Regenentwässerung:

• Grundlagen der Regenentwässerung: 17.10.

• Regenspende, KOSTRA Daten DWD 2020: 24.10.

• Notentwässerung: 5.11.

• Workshop HDE Hochdruckentwässerung: 7.11.

Planen & Ausführen:

• PAM GLOBAL Rohrsysteme: 15.10.

• Die neue DIN 1986-100: 27.11.

• Abwasserleitungen unter Druck: 12.12.

• Fallleitungen und Fallleitungen in Hochhäusern: 4.12.

Nachhaltigkeit:

• ELIXAIR – Luft-Erdwärmetauscher: 11.12.

Egal ob Sie Planer oder Installateur sind – die kompakten Online-Seminare sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Erweitern Sie Ihr Know-how bequem von Ihrem Büro oder von zuhause aus! Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz und bleiben Sie der Konkurrenz einen Schritt voraus. Denn in der sich schnell wandelnden Baubranche ist aktuelles Fachwissen Ihr Schlüssel zum Erfolg!

Jetzt anmelden