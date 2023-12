Auch wenn der Beginn der Wintersaison für die schöne weihnachtliche Stimmung sorgt, so steht er auch für die offizielle Eröffnung der Heizsaison. Steigende Heizkosten erwecken allerdings nicht warme Gefühle in uns. Wenn hierzu auch noch die Problematik mit ungleichmäßig oder sogar teilweise mangelhaft beheizten Wohnflächen oder Geräuschebildung in Rohren und Armaturen dazukommt, kann man sich auf viele verärgerte Endverbraucher gefasst machen. In vielen Fällen ist dieser Ärger auf ein nicht ordentlich geregeltes und reguliertes Heizsystem zurückzuführen. Mit dem dynamischen Regelset von HERZ kann man diesen Problemen vorbeugen.

Der hydraulische Abgleich

Das Medium, das in Heizungsanlagen fließt, folgt dem Weg des geringsten Wi­derstandes. Anlagenteile, welche einen geringen hydraulischen Widerstand, also einen kleinen Druckverlust aufweisen, werden rein physikalisch bedingt mit mehr Energie versorgt als Anlagenteile mit höherem hydraulischem Widerstand. Als Folge davon werden entweder die einen Teile unterversorgt oder die ande­ren Teile überversorgt. Abhilfe schafft ein korrekter hydraulischer Abgleich, also eine hydraulische Einregulierung der An­lage.

Einregulierung von Fußbodenheizungen

Heizungsanlagen sind dynamische Sys­teme. Einzelne Heizkreise oder ganze Verteiler werden durch Regelungen ge­öffnet oder geschlossen, wodurch sich je­des Mal der Differenzdruck am einzelnen Heizkreis und somit auch der Durchfluss ändert. Das heißt: Verzichtet man auf die Beheizung einer Räumlichkeit, fehlt ein Widerstand im System, wodurch andere Anlagenteile mehr Durchfluss erhalten.

Jedem Heizkreis muss aber die in der Planung berechnete Durchflussmenge zur Verfügung gestellt werden. Die Flowmeter regulieren bei gegebenem Diffe­renzdruck den gewünschten Durchfluss für alle Heizkreise.

Die Heizkreispumpe muss den gesam­ten Widerstand am Verteiler samt den Heizkreisen überwinden. Ist das nicht der Fall, werden einige Flächen ungleich­mäßig sogar mangelhaft beheizt. Auf der anderen Seite: Erhält ein Heizkreis mehr Durchfluss als geplant bzw. be­nötigt, führt dies zu hohen Kosten und wirkt suboptimal auf die Lebensdauer der beteiligten Komponenten. Drehzahl­geregelte Pumpen können hier keinen positiven Beitrag leisten, weil immer der Differenzdruck für den Heizkreis mit dem höchsten Druckverlust zur Verfügung ge­stellt werden muss.

Das dynamische Regelset von HERZ mit dem Differenzdruckregler ist die praxis­erprobte Lösung für diese Probleme. Es ermöglicht eine einfache hydraulische Einregulierung der Fußbodenheizung für einen energieeffizienten Betrieb der ge­samten Heizanlage.

Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis

In der Theorie halten differenzdruckun­abhängige Thermostatventile für jeden Heizkreis den Durchfluss konstant, auch wenn sich der am Verteiler anliegende Differenzdruck ändert. In der Praxis ist festzustellen, dass die feinmechanischen Komponenten dieser Thermostatven­tile äußerst sensibel auf allergeringste Verunreinigungen des Heizungswassers reagieren. Die Folge ist, dass diese Ven­tile in kürzester Zeit keine Regelfähigkeit mehr aufweisen.

Aus diesem Grund empfiehlt sich in der Praxis der Einsatz von Differenzdruck­reglern. Durch die Konstanthaltung des Differenzdruckes am gesamten Vertei­ler bleibt der eingestellte Durchfluss in den Heizkreisen bestehen, auch wenn im Heizsystem die Differenzdrücke va­riieren. Das ist altbewährt und dennoch, oder gerade deswegen, gut. Zum klassi­schen Differenzdruckregler liefert HERZ auch eine Weiterentwicklung genau für den Einsatzbereich der Fußbodenhei­zung.

HERZ dynamisches Regelset

Das dynamische Regelset von HERZ sorgt für die nötige Regelung, damit sich das Heizwasser zum gewünschten Zeit­punkt in der notwendigen Menge am gewünschten Ort befindet. Die vereinten Funktionen der Differenzdruckregelung, Zonenregelung, Absperrung und Durch­flussbegrenzung sorgen für eine ausge­zeichnete Regelung der Flächenheizung. Das einstellbare Drosselventil dient zur Durchflussbegrenzung und garantiert, dass ein Verteiler nicht überversorgt wer­den kann. Das Zonenventil ist druckent- lastet. Thermische Stellantriebe oder Getriebemotore mit geringen Stellkräf­ten sind zum Anbau bestens geeignet. Damit kann die Versorgung des Verteilers komplett unterbrochen werden. Dies ist besonders praktisch, wenn die gesamte vom Verteiler versorgte Fläche, z.B. eine Wohnung, abgesperrt werden soll.

Zu all diesen Funktionen zusätzlich, ge­währleistet die Unempfindlichkeit des dynamischen Regelsets gegenüber Ver­schmutzungen im Heizwasser langfris­tig die Erhaltung der hydraulischen Re­gelfunktion. Das dynamische Regelset von HERZ ist mit und ohne Passstück für Wärmemengenzähler erhältlich.