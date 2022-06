Eine kontinuierliche Reise: GROHEs Weg zur plastikfreien Verpackung

Die Verschmutzung der Meere durch Plastikmüll hat sich seit 1980[1] verzehnfacht. Zudem soll sich Schätzungen zufolge der jährliche Zustrom von Plastik in die Weltmeere bis 2040[2] verdreifachen. Um diese Krise der Plastikverschmutzung zu bewältigen, sind sofortige Maßnahmen erforderlich. Dennoch sind Alternativen trotz steigender Forderungen nach plastikfreien Lösungen von Verbraucher:innen und Gesetzgeber:innen noch immer begrenzt. Während dies sämtliche Branchen beeinträchtigt, können jedoch schon kleine Schritte eine unmittelbare und skalierbare Wirkung haben. Dies ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, die GROHE, eine führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen, auf ihrem bisherigen Weg hin zu plastikfreien Verpackungen gewonnen hat.

Mit kleinen Schritten zu einem großen Ziel

Als eine der drei strategischen Säulen[3] ihrer Less Plastic Initiative setzte sich die Marke im Jahr 2018 das Ziel, Plastik komplett aus ihren Verpackungen zu entfernen. Das mit dieser Aufgabe betraute Team erkannte jedoch, dass das Vorhaben mit den gegenwärtigen Verpackungsoptionen nicht vollständig umgesetzt werden konnte. So stellen beispielsweise derzeitige Recyclingverfahren und der Mangel an plastikfreien Alternativlösungen, insbesondere für empfindliche Produktoberflächen, nicht nur für GROHE, sondern für alle Branchen, eine Herausforderung dar. Als wichtigen Meilenstein auf dieser kontinuierlichen Reise kann GROHE durch die Beseitigung von unnötigem Plastik in ihren Produktverpackungen nun 37 Millionen Plastikteile pro Jahr einsparen. Dies entspricht dem durchschnittlichen Plastikverpackungsabfall von mehr als 4.300 EU-Bürger:innen im Laufe eines Jahres.[4]

„Auch wenn uns die vollständige Umstellung auf plastikfreie Verpackungen bislang noch nicht möglich ist, werden wir fortlaufend den aktuellen Stand unserer Lösungen reflektieren, hinterfragen und neu evaluieren,” sagt Jonas Brennwald, Leader LIXIL EMENA. „Um eine plastikfreie Zukunft zu verwirklichen, konzentrieren wir uns darauf, aktiv Maßnahmen zu ergreifen. Dazu gehört die Förderung von für den Massenmarkt geeigneten Innovationen im Verpackungssektor sowie die Einladung an alle Partner:innen, mit uns zusammenzuarbeiten, um neue Möglichkeiten zu kreieren.”

„Das Erreichen der plastikreduzierten Verpackungen konnte nur durch einen mehrdimensionalen Ansatz erreicht werden, der neue Innovationen und kleine Anpassungen einschließt - das war im wahrsten Sinne des Wortes ,thinking outside the box’. So verwendeten unsere Projektteams in den Werken neuartige Lösungen wie etwa Einlagen aus Faserform anstelle von expandiertem Polystyrol oder Folienverpackungen. Darüber hinaus wurden einige einfache, aber wirkungsvolle Änderungen vorgenommen. So verwenden wir beispielsweise ein Produktteil des GROHE Rapid Installationssystems als Verpackung für andere lose Teile. Diese kleine Verbesserung hat eine große Wirkung: 26 Tonnen Polybeutel werden pro Jahr eingespart. Ich bin sehr stolz auf den kreativen Ehrgeiz, mit dem meine Kolleg:innen an das Thema herangegangen sind, um einen Wandel zu bewirken”, erklärt Peter Brendecke, Leader Quality und EHS Fittings, LIXIL International.

Besuchen Sie unsere digitale Erlebnisplattform GROHE X, um mehr über GROHEs Reise hin zu einer Welt ohne Abfall zu erfahren.

