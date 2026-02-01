Die WATERCryst Wassertechnik empfängt das Fachpublikum auf der SHK+E in Essen in Halle 6 auf Stand H15 mit einer Premiere für Handwerk und Handel: Die BIOCAT Kleingeräte-Serie ist jetzt modular und geht den nächsten Schritt in Richtung Zukunft. Smarte Funktionen als optionale Add Ons passen sich individuellen Nutzerbedürfnissen optimal an. Damit bietet die neue BIOCAT Produktfamilie Installationsexperten verkaufsstarke Mehrwerte für umwelt- und gesundheitsbewusste Kunden.

„Mit der modularen Weiterentwicklung der BIOCAT Produktfamilie heben wir unsere Kleingeräte-Serie auf ein neues technologisches Level, um das Endkundengeschäft für zukunftsorientierte SHK-Profis gezielt zu stärken“, erklärt Sebastian Kwasny, Verkaufsleiter D-A-CH. Die neuen BIOCAT BASIC Modelle bieten modernes Design, bewährte Kalkschutztechnik und bereits ein upgradefähiges System für weitere digitale Features. „Wir geben jetzt Installateuren die Möglichkeit, flexibel auf individuelle Kundenwünsche einzugehen. Preisgünstiges Einsteigermodell oder digitales Premium-Produkt für anspruchsvolle Hausbesitzer? Unsere neue modulare Produktlogik hält für jeden Bedarf die beste Kalkschutz-Lösung bereit.“ Für Sebastian Kwasny ist klar: „Chemiefreier Kalkschutz ist der neue Standard für private Hausbesitzer und im Objektgeschäft. Unsere Produkte sind ready for future, innovationsstark und für das SHK Handwerk entwickelt.“