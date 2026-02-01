WATERCryst: Next Level Kalkschutz - Heute smart - morgen Standard.
„Mit der modularen Weiterentwicklung der BIOCAT Produktfamilie heben wir unsere Kleingeräte-Serie auf ein neues technologisches Level, um das Endkundengeschäft für zukunftsorientierte SHK-Profis gezielt zu stärken“, erklärt Sebastian Kwasny, Verkaufsleiter D-A-CH. Die neuen BIOCAT BASIC Modelle bieten modernes Design, bewährte Kalkschutztechnik und bereits ein upgradefähiges System für weitere digitale Features. „Wir geben jetzt Installateuren die Möglichkeit, flexibel auf individuelle Kundenwünsche einzugehen. Preisgünstiges Einsteigermodell oder digitales Premium-Produkt für anspruchsvolle Hausbesitzer? Unsere neue modulare Produktlogik hält für jeden Bedarf die beste Kalkschutz-Lösung bereit.“ Für Sebastian Kwasny ist klar: „Chemiefreier Kalkschutz ist der neue Standard für private Hausbesitzer und im Objektgeschäft. Unsere Produkte sind ready for future, innovationsstark und für das SHK Handwerk entwickelt.“