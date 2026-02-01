Die BIOCAT Kleingeräte-Serie - smarter Kalkschutz für Ein- bis Dreifamilienhäuser. Copyright: WATERCryst Wassertechnik GmbH
13.02.2026  Pressemeldung Alle News von WATERCryst

WATERCryst: Next Level Kalkschutz - Heute smart - morgen Standard.

Die WATERCryst Wassertechnik empfängt das Fachpublikum auf der SHK+E in Essen in Halle 6 auf Stand H15 mit einer Premiere für Handwerk und Handel: Die BIOCAT Kleingeräte-Serie ist jetzt modular und geht den nächsten Schritt in Richtung Zukunft. Smarte Funktionen als optionale Add Ons passen sich individuellen Nutzerbedürfnissen optimal an. Damit bietet die neue BIOCAT Produktfamilie Installationsexperten verkaufsstarke Mehrwerte für umwelt- und gesundheitsbewusste Kunden.

„Mit der modularen Weiterentwicklung der BIOCAT Produktfamilie heben wir unsere Kleingeräte-Serie auf ein neues technologisches Level, um das Endkundengeschäft für zukunftsorientierte SHK-Profis gezielt zu stärken“, erklärt Sebastian Kwasny, Verkaufsleiter D-A-CH. Die neuen BIOCAT BASIC Modelle bieten modernes Design, bewährte Kalkschutztechnik und bereits ein upgradefähiges System für weitere digitale Features. „Wir geben jetzt Installateuren die Möglichkeit, flexibel auf individuelle Kundenwünsche einzugehen. Preisgünstiges Einsteigermodell oder digitales Premium-Produkt für anspruchsvolle Hausbesitzer? Unsere neue modulare Produktlogik hält für jeden Bedarf die beste Kalkschutz-Lösung bereit.“ Für Sebastian Kwasny ist klar: „Chemiefreier Kalkschutz ist der neue Standard für private Hausbesitzer und im Objektgeschäft. Unsere Produkte sind ready for future, innovationsstark und für das SHK Handwerk entwickelt.“

Watercryst Wassertechnik GmbH
Watercryst Wassertechnik GmbH
Elsa-Brandström-Str. 31
42781 Haan
Deutschland
Telefon:  02129 - 3475-755
www.watercryst.com
Anzeigen
KAN-therm GmbH
ORANIER Heiztechnik GmbH
KORADO GmbH Deutschland
Maxxxcomfort GmbH
CLAGE GMBH

DESTATIS:

02.02.2026

Einzelhandelsumsatz im Jahr 2025 real um 2,7 % höher als im Vorjahr
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

02.02.2026

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex im Januar 2026: -2,3 % zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

DIW Berlin:

30.01.2026

Erwerbstätigkeit im Dezember 2025 leicht rückläufig
mehr

Bruttoinlandsprodukt im 4. Quartal 2025 um 0,3 % höher als im Vorquartal
mehr

Quelle: diw.de

Newsletteranmeldung