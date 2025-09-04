04.09.2025  Stellenangebot

G.U.T. FELDTMANN KG sucht Kalkulator (w/m/d) Standort Lübeck

Als Großhandel für Gebäude- und Umwelttechnik beliefern wir das regionale Fachhandwerk mit innovativen Produkten und gestalten mit „grünen“ Technologien die Energiewende mit. Wir punkten durch einzigartigen Service sowie eine deutschlandweit vernetzte Logistik. Werde Teil der G.U.T. FELDTMANN KG und mache G.U.T.es mit uns noch besser.

Darum geht es konkret:

  • Du bist ein wertvolles Mitglied unserer Kalkulationsabteilung und bringst in Zusammenarbeit mit dem Vertrieb und dem Außendienst Lösungen für unsere Kunden auf den Punkt
  • Du kalkulierst unsere Preise und erstellst individuelle Angebote für unsere Kundenprojekte
  • Du stehst im Dialog mit unseren Lieferanten, holst Angebote ein und sorgst dafür, dass alles effizient und zielgerichtet läuft
  • Du hast Lust, Dich zu entwickeln und Verantwortung zu über­nehmen? Alles gemeinsam möglich!

Wir wünschen uns von Dir:

  • Du hast eine kaufmännische oder technische Ausbildung, idealerweise im Bereich Haus­technik (z. B. Heizung, Instal­lation, Sanitär etc.)
  • Mindestens 5 Jahre Berufser­fahrung als Kalkulator, idealer­weise im Großhandel oder in der Baubranche
  • Du hast Erfahrungen mit den gängigsten MS Office-Anwen­dungen
  • Du übernimmst Verantwortung und gehst mit einer lösungs­orientierten Haltung an Deine Aufgaben.

Einige unserer Arbeitgeberleistungen:

  • Zeit für Erholung ist wichtig - wir bieten Dir 30 Tage Urlaub
  • Dank attraktiver Fahrradleasing­Angebote fällt der Umstieg aufs Rad noch leichter
  • Als Ausgleich zum Job erwartet Dich ein ansprechendes Firmenfitness-Angebot - so bleibst Du fit und gesund
  • Geregelte Arbeitszeiten: So kannst Du Deinen Alltag ideal planen
  • Mit einem angemessenen Urlaubsgeld lässt sich Dein Urlaub noch entspannter planen

Hast Du Fragen zur Position?

Kontaktiere uns gerne!

Timo Beyer
+49 451 8902-128

Sollen wir uns kennenlernen?

Dann schicke uns jetzt Deine Bewerbungsunterlagen an: bewerbung(at)gut-feldtmann.de

www.gut-gruppe.de

