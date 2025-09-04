G.U.T. FELDTMANN KG sucht Kalkulator (w/m/d) Standort Lübeck
Darum geht es konkret:
- Du bist ein wertvolles Mitglied unserer Kalkulationsabteilung und bringst in Zusammenarbeit mit dem Vertrieb und dem Außendienst Lösungen für unsere Kunden auf den Punkt
- Du kalkulierst unsere Preise und erstellst individuelle Angebote für unsere Kundenprojekte
- Du stehst im Dialog mit unseren Lieferanten, holst Angebote ein und sorgst dafür, dass alles effizient und zielgerichtet läuft
- Du hast Lust, Dich zu entwickeln und Verantwortung zu übernehmen? Alles gemeinsam möglich!
Wir wünschen uns von Dir:
- Du hast eine kaufmännische oder technische Ausbildung, idealerweise im Bereich Haustechnik (z. B. Heizung, Installation, Sanitär etc.)
- Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung als Kalkulator, idealerweise im Großhandel oder in der Baubranche
- Du hast Erfahrungen mit den gängigsten MS Office-Anwendungen
- Du übernimmst Verantwortung und gehst mit einer lösungsorientierten Haltung an Deine Aufgaben.
Einige unserer Arbeitgeberleistungen:
- Zeit für Erholung ist wichtig - wir bieten Dir 30 Tage Urlaub
- Dank attraktiver FahrradleasingAngebote fällt der Umstieg aufs Rad noch leichter
- Als Ausgleich zum Job erwartet Dich ein ansprechendes Firmenfitness-Angebot - so bleibst Du fit und gesund
- Geregelte Arbeitszeiten: So kannst Du Deinen Alltag ideal planen
- Mit einem angemessenen Urlaubsgeld lässt sich Dein Urlaub noch entspannter planen
Hast Du Fragen zur Position?
Kontaktiere uns gerne!
Timo Beyer
+49 451 8902-128
Sollen wir uns kennenlernen?
Dann schicke uns jetzt Deine Bewerbungsunterlagen an: bewerbung(at)gut-feldtmann.de