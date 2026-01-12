Das neue Geberit iCon eckig Wand-WC mit TurboFlush gibt es in den Varianten weiß und weiß mit Spezialglasur KeraTect. Foto: Geberit

Geberit führt die leistungsstarke TurboFlush-Spültechnik nun auch bei WC-Keramiken im eckigen Design ein. Damit wird das Portfolio der beliebten Renova Plan und iCon WCs deutlich aufgewertet. Für alle, die im Badezimmer klare Linien und markante Formen bevorzugen, bieten die neuen Modelle noch größere Gestaltungsvielfalt – in Verbindung mit einer flüsterleisen und kraftvollen Ausspülung. Das teilgeschlossene Renova WC erhält ebenfalls die TurboFlush-Spültechnik. Mit der Sortimentserweiterung macht Geberit die innovative Spültechnik auch bei WCs in eckiger Ausführung für jedes Budget zugänglich. Die neuen WCs kommen als WC-Sets am 1. April 2026 auf den Markt.

Die TurboFlush-Spültechnik hat sich bei runden WC-Keramiken erfolgreich etabliert. Davon profitieren künftig auch eckige WC-Keramiken. Sie ergänzen das bisherige Sortiment der WC-Sets mit konventioneller Ausspülung. Mit der Sortimentserweiterung ist TurboFlush bei eckigen WC-Keramiken in allen Preissegmenten vertreten: Vom Basismodell Renova Plan über das iCon eckig im mittleren Preissegment bis hin zum Dusch-WC AquaClean Sela eckig. Geberit hat für jeden Anspruch und jedes Budget ein passendes TurboFlush-WC im Programm.

Präzise und kraftvolle Flächenspülung

Mit der TurboFlush-Spültechnik erhalten die eckigen Geberit WCs eine neue Innengeometrie. Dadurch wird das Wasser kraftvoll und präzise in einer spiralförmigen Bewegung durch die Keramik geführt, was eine besonders gründliche und flüsterleise Ausspülung ermöglicht. Für den Nutzer ergeben sich zudem Reinigungsvorteile, denn zum einen sorgt die optimierte und kraftvolle Spülung der gesamten Innenkeramik für weniger Reinigungsaufwand. Zum anderen sind TurboFlush WC-Keramiken von Geberit konsequent spülrandlos gestaltet, so fallen schwer zugängliche Flächen und versteckte Bereiche weg, an denen sich sonst Keime festsetzen könnten. Beides bietet große Vorteile bei der Reinigung der Keramik.

Geberit iCon eckig: schnelle und einfache Montage

Die neue eckige TurboFlush-Keramik des iCon eckig WC-Sets ist seitlich geschlossen, so dass keine Schrauben oder Befestigungen zu sehen sind. Auch von außen ist das geschlossene Design der WC-Keramik reinigungsfreundlich und pflegeleicht. Bei der Montage profitieren Installateure von der EFF3 Befestigung (Easy Fast Fix), mit der sich die Keramik einfach von oben anbringen lässt.

Das neue Geberit iCon eckig und das neue Renova Plan Wand-WC mit TurboFlush-Spültechnik gibt es mit der Standardausladung von 53 cm in den Varianten weiß und weiß mit Spezialglasur KeraTect.

WC-Sitze mit EasyMount-Scharnier

Neben der neuen Spültechnik enthalten alle neuen WC-Sets auch WC-Sitze und -Deckel mit Absenkautomatik (SoftClose) und verriegelbarer QuickRelease-Funktion. Die EasyMount-Scharniere erleichtern die Montage erheblich. Sitz und Deckel können damit bequem von oben ausgerichtet und anschließend fixiert werden.

In Kombination mit dem Geberit Duofix WC-Element von den Systemvorteilen profitieren

Durch die Kombination eines Geberit TurboFlush WC-Sets, einem Geberit Duofix WC-Element mit Füllventil Typ 383 sowie einer Geberit Betätigungsplatte entsteht das Geberit WC-System, in dem alle Komponenten aus einer Hand und exakt aufeinander abgestimmt sind – eine Einheit, bei der Technik und Design optimal zusammenwirken: von der Wasserzuleitung über die Spülung bis zur Entwässerung. Das sorgt für eine flüsterleise und zugleich gründliche Ausspülung, bis zu zehn Mal besser als normativ vorgegeben.[1]

Neben der optimierten Ausspülung wird auch die Montage deutlich vereinfacht. Diese kann 40 Prozent schneller erfolgen als bei herkömmlichen Spülkästen und Keramiken. So erlaubt beispielsweise der Geberit Unterputzspülkasten in Verbindung mit dem Geberit MasterFix Adapter eine werkzeuglose Verbindung zu den Geberit Trinkwassersystemen. Auch die Montage der WC-Keramik bringt Vorteile mit sich. Vom Spülkasten bis zur Keramik: alle Elemente lassen sich einfach, schnell und weitgehend werkzeuglos montieren.

Für das WC-System bietet Geberit 50 Jahre Ersatzteilsicherheit auf alle austauschbaren mechanischen Teile des Unterputzspülkastens und der Betätigungsplatte. Endkunden, die sich registrieren, bekommen zudem eine lebenslange Garantie für die Geberit WC-Keramik. Darüber hinaus gibt es für alle Geberit TurboFlush-WCs der Serien Renova, iCon, Acanto und ONE, die in Verbindung mit einem Geberit Unterputzspülkasten erworben und installiert werden, nach entsprechender Registrierung ein 6-monatiges Rückgaberecht bei Unzufriedenheit mit der Spülleistung. Weitere Informationen und Garantiebedingungen unter www.geberit.de/garantie.