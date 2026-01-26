Geberit hat das Sortiment der Duofix-Familie erweitert: Das klassische Duofix Installationselement für WC und Waschplatz gibt es jetzt auch für den Duschplatz. Foto: Geberit

Evolution eines Klassikers: Geberit hat das Sortiment der blauen Duofix-Familie erweitert: Das Duofix Installationselement für WC und Waschplatz hat der Sanitärexperte jetzt für die Anwendung am Duschplatz in die Horizontale überführt. Der werksseitig vorgefertigte Rahmen verfügt über alle Montagevorteile des Originals. Er lässt sich dadurch im Vergleich zu herkömmlichen Duschflächen-Installationssystemen bis zu drei Mal schneller installieren. Der Duofix Installationsrahmen eignet sich für die neuen CleanFloor Duschflächen aus Mineralwerkstoff. Marktstart ist der 1. April 2026.

Einfache und schnelle Installation

Der werkseitig vorgefertigte Duofix Installationsrahmen sorgt für eine stabile Unterkonstruktion für die Duschfläche. Herkömmliche Lösungen umfassen oftmals viele Einzelteile, während diese beim Duofix Installationsrahmen auf ein Minimum reduziert sind. So ist die Planung vor Ort schnell umgesetzt, und der Zeitaufwand für die Installation sinkt: Die Montage erfolgt bis zu drei Mal schneller.

„Wir bringen das Prinzip unseres bewährten Duofix Installationsrahmens von der Wand auf den Boden. So schaffen wir verlässliche Stabilität und ermöglichen eine effiziente Montage“, sagt Christian Gebert, Produktmanager Badezimmersysteme bei Geberit und ergänzt: „Unsere Duschlösung spart Zeit auf der Baustelle und überzeugt technisch.“

Stabilität und Sicherheit

Mehrere Auflagepunkte und eine Mittelfußabstützung im Installationsrahmen sorgen für eine sichere und langlebige Konstruktion. Die Montagefüße lassen sich mit Sicherheitsclips einfach in den Rahmen einklicken und anschrauben. Alle Einstellpunkte sind komfortabel von oben zugänglich und können mit einem Inbusschlüssel justiert werden. So lässt sich die Höhe ohne Ausbau des Rahmens schnell und bequem von oben einstellen. Die Verstärkung der vormontierten mittleren Traverse bringt zusätzliche Stabilität und verringert die Verformung der Duschfläche. Der Fuß kann bei Bedarf versetzt werden.

Exakte Montageposition und 360-Grad-Drehung des Siphons

Die Traversen und Positionierungshilfen ermöglichen eine exakte Position des Siphons, sowohl in der Länge und Breite als auch in der Höhe. Der Siphon ist um 360 Grad drehbar und sorgt für eine hohe Flexibilität des Abwasseranschlusses. Er lässt sich einfach und stabil in einer vordefinierten Position fixieren, was zusätzlich zur Verlässlichkeit der Montage beiträgt.

Normanforderungen übertroffen

Die geprüfte Konstruktion erfüllt nicht nur die Anforderungen der DIN EN 14527 (Duschwannen für den Hausgebrauch) – sie übertrifft sie deutlich. Mit einer Belastbarkeit von bis zu 300 Kilogramm liegt das System weit über der Normanforderung. Auch der Wasserabfluss ist leistungsstark: Die optimierte Geometrie von Duschfläche und Siphon übertrifft die Normvorgaben nach DIN EN 274 (Ablaufgarnituren für Sanitärausstattungsgegenstände) und gewährleistet eine zügige Entwässerung, auch bei großen Wassermengen. Gummiauflagen tragen dazu bei, dass auch die notwendigen Schallschutzanforderungen erfüllt werden.

Systemlösung mit neuer Duschfläche CleanFloor30

Mit der neuen Geberit CleanFloor30 Duschfläche aus Mineralwerkstoff erweitert Geberit ab April auch sein Sortiment bodenebener Duschflächen. In Verbindung mit dem Geberit Duofix Installationsrahmen können Fachhandwerker Duschflächen schneller, effizienter und sicherer montieren. Das durchdachte System überträgt das bewährte Prinzip der Geberit Vorwandinstallation erstmals von der Wand auf den Boden. CleanFloor30 verfügt über ein werkseitig vormontiertes Dichtvlies, was größtmögliche Sicherheit bietet und die klare Trennung der Gewerke zwischen Sanitärinstallateur und Fliesenleger sicherstellt. Die neue Duschfläche gibt es in drei matten Farbvarianten Weiß, Grau und Graphit und in 25 verschiedenen Größen.

Hohe Verarbeitungsqualität aus Europa

Der Geberit Duofix Installationsrahmen überzeugt durch eine hohe Verarbeitungsqualität und wenig Verpackungsabfall. Der Rahmen wird von Geberit selbst produziert und besteht aus recycelbarem Stahl. Der Lieferumfang ist auf wenige Einzelteile reduziert und beinhaltet alle für die Installation nötigen Komponenten. Der Installationsrahmen Duofix für Duschen ist in 25 Größen erhältlich.