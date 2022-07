Die Berufsausbildung von Nordwest gehört zu den Besten: Zum 10. Mal in Folge wurde der Einkaufsverband mit Sitz in Dortmund von der Ertragswerkstatt GmbH als „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ zertifiziert. Die Auszeichnung beweist, wie beliebt das Unternehmen und dessen Ausbildungskonzept bei den Auszubildenden ist.

In einer deutschlandweiten, anonymen Befragung der Ertragswerkstatt GmbH haben rund 6.000 Auszubildende und duale Studenten aus verschiedenen Branchen 100 Fragen zu der Qualität ihrer Ausbildung beantwortet. Dabei ging es unter anderem um die Ausbildungsinhalte, den Umgang mit den Auszubildenden und auch die Zukunftsaussichten. „Unsere Auszubildenden haben das Arbeitsklima, geprägt von einem sehr kollegialen und menschlichen Miteinander, die flexiblen Arbeitszeiten dank Gleitzeitmodell und insbesondere das Eintauchen in die verschiedenen Abteilungen besonders hervorgehoben“, sagt Alina Kaspereit, Mitarbeiterin Human Resources bei Nordwest. Und die Ausbildung wirkt: Erst im Juni haben vier weitere Auszubildende ihre Abschlussprüfungen erfolgreich bestanden und wurden jetzt in die von ihnen gewünschten Abteilungen übernommen.

Das dynamisch wachsende Unternehmen im Technologiepark Phoenix West bietet ein einzigartig breites Spektrum an Tätigkeitsfeldern, die die Auszubildenden durchlaufen - von der IT-Abteilung, dem Geschäftspartnermanagement, den Warenbereichen Stahl, Bau, Handwerk und Industrie sowie Haustechnik bis hin zu Logistik und Marketing.

Die Auszeichnung, die seit 2013 verliehen wird, ist die größte unabhängige und neutrale Zertifizierung für Ausbildungsbetriebe in Deutschland. Zudem spiegelt das Ergebnis für Nordwest auch den Erfolg der eigenen Auszubildenden bei ihren Abschlussprüfungen wider: Jährlich bestehen sie diese mit Bestnoten.

Auszeichnung als Ansporn

Die Auszeichnung motiviere das für die Ausbildung verantwortliche Team, die sehr gute Qualität der Ausbildung bei Nordwest auf diesem Niveau zu halten, welche nunmehr seit zehn Jahren ohne Unterbrechung prämiert wird. „Es freut uns sehr, dass die Auszubildenden mit ihrem Start in das Berufsleben so zufrieden sind. Wir sind zuversichtlich, dass wir auch weiterhin eine ausgezeichnete Ausbildung anbieten können - und das in verschiedenen Berufszweigen und unter anderem auch mit Verbundstudium: Kaufleute im Groß- und Außenhandelsmanagement, Fachinformatiker mit verschiedenen Schwerpunkten, Kaufleute im E-Commerce und Mediengestalter“, so Kaspereit.

In Zeiten von Fachkräftemangel und steigendem Personalbedarf setzt das Unternehmen verstärkt auf Nachwuchs aus den eigenen Reihen. Das zeigt auch die Tatsache, dass viele Führungskräfte ihre Ausbildung bereits bei Nordwest absolviert haben. Neben der Vermittlung von theoretischem Wissen in der Berufsschule und Uni werden die Auszubildenden von Anfang an in ihren jeweiligen Abteilungen sofort vollumfänglich in das Tagesgeschäft eingebunden.