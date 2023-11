Über Sauberkeit und Hygiene am WC lässt sich nicht diskutieren. Umso ärgerlicher ist es eine Toilette vorzufinden, bei der nicht gespült wurde. Die WC-Betätigung WimTec PROOF T4 löst diese unangenehme Situation mit Bravour: Die Spülung kann wie gewohnt manuell über die Spültaste ausgelöst werden. Wird das WC doch einmal verschmutzt zurückgelassen, übernimmt die automatische Spülauslösung. Damit herrschen zu jeder Zeit saubere und hygienische Zustände am WC. Zusätzlich kann die Betätigung auch berührungslos erfolgen. Dies ist im Alltag komfortabel, bequem und praktisch. Darüber hinaus ist der Anschluss weiterer Betätigungstaster sowohl über Kabel als auch über Funk möglich. Dadurch zeichnet sich die WimTec PROOF T4 auch für den Einsatz in barrierefreien Bereichen aus.

Die Lösung für alle Einsatzbereiche

Die robuste Metallausführung der Spültaste und der Grundplatte sowie die Oberfläche in Edelstahl gebürstet oder mattschwarz überzeugt auch die anspruchsvollsten Anwender. Je nach Modell passt WimTec PROOF T4 auf den Spülkasten WimTec SLK oder Geberit Sigma und eignet sich entweder für Netz- oder für Batteriebetrieb. Damit besticht sie nicht nur im Neubau, sondern ist auch die ideale Lösung für eine einfache Nachrüstung im Bestandsgebäude.

Gezielte Freispülung der Kaltwasserleitung

Gerade das WC eignet sich, um bei unzureichender Nutzung die Kaltwasserleitung zu spülen. Der bestimmungsgemäße Wasseraustausch verhindert, dass die Kaltwassertemperatur steigt und sich gefährliche Bakterien, wie beispielsweise Legionellen, vermehren und im Leitungsnetz ausbreiten. Um dieses Risiko zu reduzieren, sorgt die Freispül-Automatik HyPlus für einen regelmäßigen Wasseraustausch nach VDI 3810/Blatt 2-VDI 6023/Blatt 3. Die Freispülung lässt sich exakt gemäß den örtlichen Anforderungen einstellen. Erwärmtes Kaltwasser gehört damit der Vergangenheit an.

Freischwebendes Design in über 100 Dekoren

Neben Edelstahl ist die WC-Betätigung WimTec PROOF T4 in Hochdrucklaminat-Ausführung (HPL) erhältlich. Besonders elegant mutet das freischwebende Design der Betätigungsplatte an und ist ab Lager in Weiß bzw. auf Wunsch in mehr als 100 Sonderdekoren und Oberflächen verfügbar. Mit dem hochwertigen und widerstandsfähigen Material sind der Gestaltung keine Grenzen gesetzt. Zudem zeichnet sich das Material durch eine einfache Reinigung aus und überzeugt mit einer beständig sauberen Optik.

Monitoring und Dokumentation

In der HyPlus-Ausführung ist WimTec PROOF T4 mit dem Infrarot-Tablet WimTec REMOTE kompatibel und die ideale Lösung, den bestimmungsgemäßen Betrieb mit allen Nutzungen und Spülvorgängen lückenlos zu überwachen und zu dokumentieren. Das Tablet ermöglicht es verantwortlichen Gebäudetechnikern, Installateuren und Betreibern alle Parameter der Freispül-Automatik arbeits- und zeitsparend einzustellen, ohne auch nur eine Armatur öffnen zu müssen. Detaillierte Geräteinformationen können tagesaktuell ausgelesen und zur Anlagendokumentation als PDF- oder CSV-Datei gespeichert werden. Der Datenaustausch erfolgt absolut sicher über die integrierte microSD-Karte oder per WLAN über einen geschützten Bereich auf my.wimtec.com.