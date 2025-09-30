Das DAB Pumps Team Deutschland freut sich, seit September zwei neue, erfahrene Kollegen im Vertrieb begrüßen zu dürfen. Mit ihrem Know-how stärken wir unsere Präsenz in Großhandelshäusern, Niederlassungen und Abhollägern der SHK-Branche – und bieten unseren Partnern noch mehr Kompetenz vor Ort.

Kai-Uwe Janetzki (links im Bild): Herr Janetzki bringt als gelernter SHK-Monteur über 23 Jahre Berufserfahrung mit. Nach fünf Jahren Außendienst im Großhandel und weiteren zehn Jahren bei einem Anbieter für Installationssysteme ist er bestens gerüstet für seine neue Aufgabe bei DAB.

Kai-Uwe Janetzki

Vertriebsaußendienst Ost-Süd

Mobil.: +49 (0)172 15 26 663

E-Mail: kai-uwe.janetzki(at)dabpumps.com

Daniel Grochmann (rechts im Bild): Herr Grochmann verfügt über mehr als zehn Jahre Außendiensterfahrung, davon sechs Jahre in der Heiztechnik. Durch seine Stationen im Handel und in der Industrie sowie seine Ausbildung als Kaufmann und Betriebswirt ergänzt er unser Team ideal.

Daniel Grochmann

Vertriebsaußendienst Mitte

Mobil: +49 (0)172 15 39 452

E-Mail: daniel.grochmann(at)dabpumps.com

Wir sind stolz, so praxisnahe und kompetente Kollegen an Bord zu haben, und freuen uns auf gemeinsame Erfolge.

Mit diesem Zuwachs setzt DAB seine Wachstumsstrategie konsequent fort: mehr Präsenz bundesweit, noch stärkere Unterstützung durch Schulungen, Outdoor-Thekentage und viele spannende Kundenevents.

Wir heißen unsere neuen Kollegen herzlich willkommen und wünschen ihnen viel Freude und Erfolg bei ihren neuen Aufgaben bei DAB!

DAB-Pumps Vertriebsteam:

Zur DAB Website: dabpumps.de