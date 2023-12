Die Route wird erstellt: Graz - Wien - Neustift an der Lafnitz - Pinkafeld - Kemeten. Die Schüler der Berufsschule Graz 4 mit dem Schwerpunkt Installations- und Gebäudetechnik haben sich im neuen Schuljahr auf eine 2-tägige Exkursion mit HERZ begeben. Die Reise führte sie vom Heizungsmuseum Brennpunkt° in Wien über Schulungen und Werksführungen in den Produktionsstätten von HERZ bis hin zu einem köstlichen Abendessen bei Rabenbräu in Neustift an der Lafnitz. Für die Schüler war es eine lehrreiche, abwechslungsreiche und spannende Reise.

Im Rahmen einer 2-tägigen Exkursion konnten die Schüler der 4a-IGT der Berufsschule Graz 4 einen Ausflug aus der Steiermark nach Wien und Burgenland antreten. Mit dem Ziel einen Einblick

hinter die Kulissen der Gebäudetechnik sowie auf die zukünftige Arbeitswelt zu erlangen und eine Schulung über den hydraulischen Abgleich von Fachexperten zu erhalten, traten 18 Schüler gemeinsam mit dem Klassenvorstand Ing. Walter Knaus sowie BS Graz 4 Direktor Ing. Gerald Winkelbauer die Reise an.

Das heißeste Museum Wiens

Angekommen im Brennpunkt° - Mu­seum der Heizkutur Wien wurden die Schüler von Hannes Morocutti durch das Heizungsmuseum geführt. Das Hei­zungsmuseum wurde 1984 als Schaude­pot von Ing. Beer und Ing. Peters-Engl eröffnet. Die beiden Ingenieure sammel­ten seit Beginn der 80er Jahre alte Hei­zungsanlagen von städtischen Objekten, welche durch die Umstellung auf Fern­wärme und Erdgas nicht mehr benötigt wurden. Das Heizungsmuseum Brenn­punkt° steht heute im 12. Bezirk seinen Besuchern nach telefonischer (+43 1 4000 34 10o) oder schriftlicher (office(at)brennpunkt.wien.at) Voranmeldung zur Verfügung.

HERZ Produktionsstätten

HERZ verfügt österreichweit über 5 Pro­duktionsstätten, europaweit erhöht sich die Anzahl auf 42. Mit seiner Fabrik im 23. Wiener Gemeindebezirk zählt HERZ zu den wenigen Industrieunternehmen Österreichs, das neben modernsten ro­boterbestückten Fertigungsmaschinen und der Produktion auch das Erlebnis des Messing-Handkokillengusses ermög­licht. Bei der Führung durch die Produk­tionsstätte, die auf Armatur- und Ven­tilfertigung spezialisiert ist, erlebten die Schüler der BS Graz 4 die Schritte von der Fertigung von Gussformen, über Herstel­lung der Kernen aus gepresstem Sand bis zum manuellen Guss von Armaturen, de­ren Verarbeitung und Vernickelung.

Spannend zu sehen, wo die Ursprünge meines Berufes liegen. Interessant wie Ar­maturen hergestellt werden, mit denen ich täglich zu tun habe. - Schüler der 4a-IGT

Bei HERZ Energietechnik in Pinkafeld angekommen, begrüßte Bürgermeister Mag. Kurt Maczek die Schüler. HERZ Energietechnik ist der Komplettanbieter für erneuerbare Energiesysteme. In 2022 hat HERZ Energietechnik ihre Produktionskapazitätduktionskapazität verdoppelt, indem La­ger- und Produktionsflächen vergrößert wurden. Die Schüler konnten im Rahmen einer Führung die Produktionskette der HERZ Biomasseanlagen und Wärme­pumpen vom Prototypenbau bis hin zur Endmontage und Endprüfung bestau­nen.

Den Schlusspunkt der zweitägigen Ex­kursion bildete die Besichtigung der Produktionsstätte von HERZ in Kemeten. Diese ist mit modernsten Maschi­nen zur Herstellung von Heizungs- und Trinkwasserarmaturen sowie Wohnungsübergabestationen ausgestattet. Zudem werden im Bereich Blechverarbeitung die Gehäuseteile für Biomassekessel und Wärmepumpen der HERZ Energietech­nik gefertigt. Eine hochmoderne Rohr­biegemaschine kommt ebenfalls zum Einsatz und gewährleistet passgenaue Rohrleitungen innerhalb der kompakten HERZ-Wohnungsübergabestationen. Zahlreiche CNC-Maschinen (Compute- rized Numerical Control) sorgen durch computerunterstützte Maschinensteue­rung für präzise Bearbeitung und Ferti­gung der einzelnen Teile.

„ Es war eine interessante Führung. Das Beste war die Erklärung der Festbrennstoff­kesseln in Pinkafeld, da man Dinge gelernt und gesehen hat, die man sonst nicht oft sieht und hört. Bei unserem Ausflug konnte ich vieles erfahren, was ich später einmal brauchen werde. - Schüler der 4a-IGT

Die Rückmeldungen von Schülern erfreu­en HERZ sehr und beweisen nochmals, wie wichtig die Kooperation und Unter­stützung der Bildungseinrichtungen sind.