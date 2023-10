Über 200 interessierte Heizungsfachleute informierten sich auf einem der 19 Roadshow-Termine über die revolutionären Highlights von ÖkoFEN in Sachen Pelletheizung und Wärmepumpe. Bild: ÖkoFEN

Von Anfang August bis Mitte September war das „Zeromobil“ von ÖkoFEN im Rahmen der diesjährigen Innovationstour quer durch Deutschland unterwegs. Ziel waren 19 Standorte, an denen der Spezialist für richtig grüne Wärme Fachhandwerker aus dem gesamten Bundesgebiet geladen hatte. Im Mittelpunkt des enormen Interesses stand neben ZeroFlame®, der innovativen und bewährten Pellet-Verfeuerungstechnologie für Feinstaubemissionen nahe Null auch ein ganz besonderes Highlight: die Weltneuheit GreenFOX® – eine smarte Luft-Wasser-Wärmepumpe mit richtig grüner Energie.

Der Vertriebsleiter von ÖkoFEN Deutschland, Aaron Ehinger, zeigte sich hochzufrieden: „Das unmittelbare Feedback auf unserer Innovationstour hat bestätigt, dass wir zwei Spitzentechnologien mit außergewöhnlich hoher Strahlkraft haben. Dank ZeroFlame® haben heute alle damit ausgestatteten Pelletheizungen minimale Emissionswerte. GreenFOX® ist eine perfekte Erweiterung unseres Portfolios, mit der wir das Heizen mit Luft-Wasser-Wärmepumpen auf ein völlig neues Level bringen.“

Erfolgreicher Verkaufsstart von GreenFOX®

Die Innovationstour war zugleich Verkaufsstart von GreenFOX®. Eine regelungstechnische Eigenentwicklung, die zum Patent angemeldet ist, sorgt weltweit erstmals dafür, dass eine Wärmepumpe auf Basis von Wetter- und CO 2 -Daten, Börsenstrompreisen und Photovoltaik-Eigenproduktion erkennt, wann der Strom nicht nur günstig, sondern auch sauber ist. Eigenheimbesitzer können jederzeit selbst bestimmen, ob ihre Wärmepumpe maximal ökologisch oder maximal günstig arbeiten soll. Abstufungen sind ebenfalls möglich. GreenFOX® gewährleistet hohe Vorlauftemperaturen bis 65 Grad Celsius und verfügt über eine Systemleistung bis zu 14 Kilowatt. Damit ist die Wärmepumpe sowohl für den Einbau in Neubauten als auch für den Heizungstausch in Bestandsgebäuden geeignet. GreenFOX® kann als Einzelheizsystem sowie dank „ZukunftsPlus“ mit einer hocheffizienten ÖkoFEN Pelletheizung kombiniert werden.

ZeroFlame® als neuer Standard für ÖkoFEN-Pelletheizungen

Die anfangs nur für die Pellematic Condens verfügbare ZeroFlame®-Technologie steht mittlerweile für eine Vielzahl weiterer Kesseltypen zur Verfügung. Dazu zählen neben der Pellematic Compact (10-18 kW), einem der kompaktesten Pelletkessel am Markt, auch die Smart XS (10-18 kW) als All-in-one-Lösung mit Brennwerttechnologie. Eine speziell ausgeklügelte Luftstromführung bzw. -anreicherung sorgt in Kombination mit der besonderen Brennkammerkonstruktion für einen ganz besonderen Effekt: Die Flamme verschwindet fast vollständig und reduziert die Feinstaub-Partikelemissionen auf ein Minimum. Übrig bleiben nur: Wärme und saubere Abluft.

Innovationstour 2024 in Planung

Aufgrund des großen Erfolgs plant ÖkoFEN auch im kommenden Jahr wieder eine Innovationstour. Diese soll voraussichtlich im Mai und Juni stattfinden. Die genauen Daten werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Weitere Informationen unter www.oekofen.de.