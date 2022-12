Kompetente und erfahrene SHK-Unternehmen können sich beim DEPI zum Pelletfachbetrieb schulen lassen. So machen Sie ihr Fachwissen auch nach außen sichtbar und erscheinen zentral in einer beim Endkunden beworbenen Online-Datenbank, wo Sie per Postleitzahl-Suche zu finden sind. Die Teilnahme ist kostenlos!