Im modernen Bauwesen sind die Integrität und Langlebigkeit von HLK-Systemen von größter Bedeutung. BROEN Valve Technologies hat diesen Bereich mit der Einführung der BROEN FULL FLOW-Edelstahlkugelhähne DN10-50 revolutioniert, die durch ihre Fähigkeit, Korrosion zu verhindern, ideal für verschiedene Anwendungen sind. BROEN FULL FLOW Kugelhähne werden aus rostfreiem Stahl hergestellt, insbesondere aus dem säurebeständigen AISI316. Diese Materialwahl ist aus einer Reihe von Gründen entscheidend. Durch die Verwendung von rostfreiem Stahl im gesamten Ventil eliminiert BROEN das Risiko der galvanischen Korrosion, die auftritt, wenn verschiedene Metalle miteinander in Kontakt kommen. Die Einheitlichkeit stellt sicher, dass derartige Reaktionen das System nicht beeinträchtigen können. In Anwendungen, in denen entmineralisiertes oder destilliertes Wasser verwendet wird, ist das Korrosionsrisiko erhöht. Nichtrostender Stahl, insbesondere AISI316, ist sehr widerstandsfähig gegen solche Bedingungen und gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. In der Praxis bieten die BROEN FULL FLOW-Kugelhähne in verschiedenen Anwendungen erhebliche Vorteile. Die Einhaltung der Normen für Trinkwassersysteme ist gewährleistet, da die Edelstahlkonstruktion Sicherheit bietet und Verunreinigungen verhindert.

Das Engagement von BROEN für Qualität und Innovation geht über die Wahl der Materialien hinaus. Das kompakte Full-Flow-Design ermöglicht nicht nur eine effiziente Isolierung, sondern sorgt auch für einen reibungslosen, ununterbrochenen Flüssigkeitsfluss und minimiert Bereiche, in denen Korrosion auftreten könnte. Unsere "Leck-vor-Presse"-Technologie stellt sicher, dass alle potenziellen Lecks vor der Inbetriebnahme der Ventile erkannt und repariert werden, um zu verhindern, dass Wasser oder Luft an Schwachstellen Korrosion verursacht.

Kontakt: Ralf Springmann, Gebietsleiter Deutschland, BROEN A/S

Mobile: +49 162 3301346 | Mail: RSP(at)broen.com