Der hydraulischer Abgleich spielt auch im Bereich Trinkwasser eine bedeutende Rolle. Strangregulierventile ermöglichen eine präzise Kontrolle des Durchflusses in einzelnen Strängen wodurch an jedem Strang der benötigte Widerstand für das Wasser entsteht. Somit erhalten alle Verbraucher im System die erforderliche Wasserzufuhr. Durch die präzise Kontrolle des Durchflusses tragen Strangregulierventile dazu bei, den Energieverbrauch in Wasserversorgungssystemen zu optimieren. Dies ist besonders wichtig in Bezug auf Pumpensysteme, die für den Transport des Wassers durch die Anlage verantwortlich sind. Durch den Einsatz von Strangregulierventilen können Probleme wie unzureichender Wasserdurchfluss, Überlastung von Leitungen und ineffiziente Ressourcennutzung vermieden werden.

HERZ bietet im Bereich Trinkwasser auch eine Vielzahl an Strangregulierventilen mit dem gesetzlich vorgeschriebenen ÜA-Einbauzeichen an. So sind Strangregulierventile mit Messblende für Trinkwasseranlagen in Schräg- und Geradsitzform sowie mit liniearer oder gleichprozentiger Kennlinie vorhanden. Je nach Kundenwunsch sind einige Strangregulierventile mit einer digitalen Anzeige der Voreinstellstufe im Handradfenster sowie mit steigender oder nichtsteigender Spindel erhältlich.

Vorteile - HERZ STRÖMAX-GNW Strangregulierventil