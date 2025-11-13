SFA Sanibroy sucht Gebietsverkaufsleiter (m/w/d) für Kassel, Gießen, Siegen
Unsere führende Rolle in der Branche haben wir vor allem unserer Innovationsstärke zu verdanken. So stehen unsere Lösungen für Qualität und technisches Know-How, bestmöglichen Komfort und einfache Installation. Im täglichen Miteinander stehen wir für Loyalität, Zuverlässigkeit und gegenseitiges Vertrauen.
Zum weiteren erfolgreichen Ausbau unserer Kundenbeziehungen suchen wir für die Verkaufsgebiete PLZ 34-36, 57 und 97 einen branchenerfahrenen
Gebietsverkaufsleiter (m/w/d) für den Raum Kassel, Gießen und Siegen
Ihre Aufgaben
- Eigenverantwortliche Betreuung bestehender Kunden und Vertriebspartner aus der SHK-Branche in enger Zusammenarbeit mit regionalem Verkaufsleiter und Vertriebsinnendienst
- Beratung und Schulung der Mitarbeiter in Handel und Handwerk
- Begleitung von regionalen Fachmessen und Veranstaltungen
- Business Development durch Gewinnung neuer Kunden und Ausweitung des Markensortimentes beim Sanitärgroßhandel und Handwerk
- Beobachtung des Markt- und Wettbewerbsumfeld, Kommunizieren neuer Trends und technischer Anforderungen Ihrer Kunden
Ihre Qualifikationen
- Kaufmännische oder technische Ausbildung
- Berufserfahrung im Verkaufsaußendienst – idealerweise im SHK-Bereich
- Nachweisliche Vertriebs- und Akquisitionsstärke
- Sehr gute Kontakte zu den relevanten Entscheidern im Sanitärgroßhandel
- Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick und Spaß am aktiven Verkaufen
- Fähigkeit persönliche, langfristige Beziehungen zu den Vertriebspartnern aufzubauen
Unser Angebot
- Unbefristeter Vertrag
- Interessante, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung
- Arbeiten in einem mittelständischen Unternehmen der SHK-Branche
- Attraktive, wettbewerbsfähige Vergütung und Dienstwagen zur privaten Nutzung
- Optionale betriebliche Altersversorgung
- Weiterbildungsmöglichkeiten durch regelmäßige interne und externe Trainings
- Firmenevents, Firmen-Fitness-Pass zur bundesweiten Nutzung
Ihre Bewerbung
Interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, letzte Zeugnisse) mit Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin an bewerbung@sanibroy.de oder bewerben Sie sich über das nachfolgende Online Bewerbungs-Formular.
Gemeinsam Ziele erreichen, Erfolge im Team feiern: So macht die Arbeit Freude. Erleben Sie SFA. Wir freuen uns auf Sie!