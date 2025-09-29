Die Pietsch Gruppe startet mit dem Bau ihres neuen Logistik¬zentrums in Oyten. Mit dem Spatenstich am 25. September beginnt das größte Investitionsprojekt in der Geschichte des Familienunternehmens.

Auf einer Fläche von rund 50.000 Quadratmetern entsteht ein neues Zentrallager in Oyten. Die direkte Anbindung an die Autobahnen A1 und A27 am Bremer Kreuz schafft ein logistisches Bin­deglied zwischen Nord und West und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der Pietsch Gruppe nachhal­tig. Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2027 geplant.

„Wir glauben an die Zukunft unserer Branche, an moderne Technik und daran, dass wir als mittel­ständisches Familienunternehmen die Zukunft aktiv mitgestalten können“, betont der Inhaber Dr. Michael Pietsch. „Mit dem Zentrallager in Oyten schaffen wir ein starkes Fundament für die kom­menden Jahrzehnte. Für unsere Kunden, unsere Partner und vor allem für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Die schlüsselfertige Realisierung des Logistikzentrums übernimmt der Generalunternehmer BRE­MER. „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und ein erfolgreiches Projekt. Die Pietsch Gruppe und BREMER teilen als Familienunternehmen gemeinsame Werte wie Verlässlichkeit, Ver­antwortung und Nachhaltigkeit“, betont Benjamin Lemke, Abteilungsleiter Projektabwicklung der BREMER Hamburg GmbH. Für die gesamte Immobilie ist eine Zertifizierung nach dem Gold-Stan­dard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) vorgesehen.

Als inhabergeführtes Familienunternehmen steht die Pietsch Gruppe seit vier Generationen für Innovation, Nähe zum Kunden und nachhaltiges Wachstum. Mit dem neuen Zentrallager möchten wir den Anforderungen des Marktes standhalten und dem Fachhandwerk in den Bereichen Sani­tär-, Heizungs- und Klimatechnik als starker Partner zur Seite stehen.

„Moin Oyten - Gemeinsam mehr bewegen“

Unter diesem Motto wurde der Spatenstich feierlich begangen. Gemeinsam mit der Bürgermeiste­rin, Mitarbeitenden und Projektverantwortlichen wurde angestoßen und der offizielle Auftakt für das Bauvorhaben gefeiert. Die Pietsch Gruppe bedankt sich bei allen Beteiligten und freut sich auf eine erfolgreiche Umsetzung - gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die diesen Weg aktiv mitgestalten.