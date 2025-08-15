15.08.2025  Pressemeldung Alle News von ecom

ecom: Vier Drücke, ein Gerät

Das SHK-Tool für präzise Differenzdruckmessung

Das ecom-UNO 200 Differenzdruck-Messgerät ist ein nützlicher Helfer, zum Beispiel wenn es um die korrekte Einstellung des Gasbrenners geht.

Fließdruck, Anlagendruck, Ruhedruck, Düsendruck – mit dem ecom-UNO 200 haben SHK-Profis alle relevanten Differenzdrücke in einem kompakten Gerät griffbereit.

Klein in der Größe, groß in der Leistung:
Gerade einmal 106 x 64 x 28 mm misst das Differenzdruck-Messgerät und liefert dabei präzise Werte mit einer Genauigkeit von ca. 1 %. Der Messbereich reicht von 0-200 hPa, die Auflösung liegt bei feinen 0,01 hPa.

Praktisch im Einsatz:
Ein integrierter Magnet ermöglicht die einfache Befestigung an Metallflächen, z. B. direkt am Kessel. Das macht die Arbeit vor Ort noch komfortabler. Zusätzlich bietet das ecom-UNO 200 vier umschaltbare Einheiten: hPa, mbar, mmH₂O, mmHg oder psi – flexibel, je nach Anforderung.

Das ecom-UNO gibt es direkt im ecom-Webshop – schnell und unkompliziert.

Mehr zu diesen und weiteren Aktionen mit jedem weiteren Newsletter sowie unter www.ecom.de. Besuchen Sie die ecom GmbH auch bei Facebook.

ecom GmbH
ecom GmbH
Am Großen Teich 2
58640 Iserlohn
Deutschland
Telefon:  0800 945 5000 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz)
www.shop.ecom.de
www.ecom-service.com
Telefon:  02371 - 9455
www.ecom.de
