Das ecom-UNO 200 Differenzdruck-Messgerät ist ein nützlicher Helfer, zum Beispiel wenn es um die korrekte Einstellung des Gasbrenners geht.

Fließdruck, Anlagendruck, Ruhedruck, Düsendruck – mit dem ecom-UNO 200 haben SHK-Profis alle relevanten Differenzdrücke in einem kompakten Gerät griffbereit.

Klein in der Größe, groß in der Leistung:

Gerade einmal 106 x 64 x 28 mm misst das Differenzdruck-Messgerät und liefert dabei präzise Werte mit einer Genauigkeit von ca. 1 %. Der Messbereich reicht von 0-200 hPa, die Auflösung liegt bei feinen 0,01 hPa.

Praktisch im Einsatz:

Ein integrierter Magnet ermöglicht die einfache Befestigung an Metallflächen, z. B. direkt am Kessel. Das macht die Arbeit vor Ort noch komfortabler. Zusätzlich bietet das ecom-UNO 200 vier umschaltbare Einheiten: hPa, mbar, mmH₂O, mmHg oder psi – flexibel, je nach Anforderung.

Das ecom-UNO gibt es direkt im ecom-Webshop – schnell und unkompliziert.

