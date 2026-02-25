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25.02.2026  Pressemeldung Alle News von Testo

Neues testo Smart Probes Wasser-Set

Smarte Messtechnik für Heizung und Sanitär: Das testo Smart Probes Wasser-Set

Testo stellt mit dem testo Smart Probes Wasser-Set eine leistungsstarke und digitale Messgerätekombination vor, die Heizungsbauern und Sanitärhandwerkern eine effiziente, smartphone-gestützte Diagnose und Dokumentation von Wasserinstallationen ermöglicht.

Das testo Smart Probes Wasser-Set beinhaltet verschiedene Adapter für gängige Anschlussgrößen (M24 AG x 1/4“ SAE, G3/4 IG x 1/4“ SAE, G1/2 AG x 1/4“ SAE), um das Hochdruckmessgerät testo 549i an Entnahmestellen anzuschließen. Mit dem Zangenthermometer testo 115i lässt sich die Wassertemperatur an Rohroberflächen bestimmen. Mit dem testo 915i erfolgt die Temperaturmessung in fließendem Wasser. Die testo Smart Probes in Kombination mit einem Smartphone oder Tablet eignen sich ideal für den Service und die Fehlersuche an Wassergeführten Leitungen. Alle Messgeräte lassen sich schnell und einfach in Betrieb nehmen und direkt am Druckanschluss bzw. an der Temperaturmessstelle anbringen (Video ansehen).

Die Messwerte werden per Bluetooth‑Verbindung an die auf dem Smartphone oder Tablet installierte testo Smart App gesendet und lassen sich damit bequem und flexibel ablesen. Alle Messdaten werden wahlweise als Diagramm oder in Tabellenform dargestellt. Abschließend kann das Messdaten- Protokoll als PDF oder Excel-Datei direkt per Mail versendet werden.

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