Qio: Mobile Heizzentralen im Leistungsverzeichnis ausschreiben mit LV-Textvorlagen
Für alle Leistungsbereich von 21 bis 600 kW liegen Vorlagen zum Download bereit.
Damit sind Übergangslösung mit mobilen Heizzentralen für den fachplaner schnell erstellt.
Bestandteile der Vorlagen
- alle Leistungsklassen mobiler Heizzentralen von QHZ 75 bis 600
- Mobile Elektro-Heizzentralen von 21 bis 36kW
- Zubehör wie Heizöltanks oder Lufterhitzer
- Bauheizung mit allen Bestandteilen nach Bedarfsgrößen gestaffelt
Ausschreibungstexte Qio Mobile Heizzentralen
Zweistufig direkt agiert Qio als zuverlässiger Partner für das SHK-Fachhandwerk individuell und flexibel. Modernste Anlagentechnik, passgenaue Angebote zu fairen Preisen, erfahrene Ansprechpartner mit persönlichem Bezug und die individuelle Abwicklung inkl. Aufbau, Anschluss und Inbetriebnahme vor Ort zeichnen uns aus.
Qio Mobile Heizzentralen mieten
