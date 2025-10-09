Die neue Alpha-Generation ist noch energieeffizienter als ihre Vorgänger und lässt sich einfach mit der ebenfalls erneuerten Grundfos GO Smartphone-App bedienen. Mit der verbesserten App haben Nutzer Zugriff auf smarte digitale Features für schnellen Pumpentausch, optimale Einstellung, Analyse, Firmware-Updates und weitere Funktionen. Die neue Generation steht in zwei Versionen zur Verfügung: Alpha1 GO und Alpha2 GO. Hydraulisch bringen beide höchste Wirkungsgrade mit. Während die Alpha1 GO als zuverlässige Lösung für typische Anforderungen konzipiert ist, stehen mit der Alpha2 GO zusätzliche digitale Funktionen zur Verfügung.

Mit der neuen Alpha-Generation setzt Grundfos auch bei den kleineren Nassläuferpumpen konsequent auf Konnektivität. Die Alpha2 GO ist bereits ab Werk mit einer Bluetooth LE-Schnittstelle ausgestattet und kann ohne Zusatzgerät in Echtzeit mit der Grundfos GO-App kommunizieren. Eines der wichtigsten Features der neuen Alpha2 GO ist das 'Guided Setup'. Die intelligente Assistenzfunktion ist ein mächtiges Tool für Inbetriebnahme und Austauschsituationen. Die geführte Inbetriebnahme begleitet den Installateur in wenigen Schritten zur passenden Einstellung, auch in Situationen, in denen die bewährte AutoAdapt-Funktion nicht geeignet ist. Die abgefragten Angaben sind dabei deutlich zielführender als Werte wie die Anzahl der Radiatoren und helfen, durch die optimale Einstellung der Pumpe die richtige Rücklauftemperatur zu erzielen und den Energieverbrauch der Anlage zu senken. Am Ende des Guided Setup können die vorgenommenen Einstellungen als Report per Email geteilt werden.

Die neuen Alpha-Modelle in Verbindung mit Grundfos GO sind ausdrücklich auch für den einfachen, flexiblen Austausch von Bestandspumpen konzipiert. Softwareseitig bietet Grundfos GO zukünftig die Austauschfunktionen der bisherigen GO Replace App, mit zusätzlichen gelisteten Pumpen, Alternativvorschlägen und der Möglichkeit, Bestandspumpen per Scan des Typenschilds schnell zu identifizieren und die passende Austauschpumpe zu ermitteln. Dies gilt auch für integrierte Kesselpumpen. Das Besondere daran: Die neuen Baugrößen Alpha2 GO xx-75 und Alpha1 GO xx-80 decken als Austauschmodelle die meisten Umwälzpumpen und 70 Prozent der Grundfos Kesselpumpen in der betreffenden Anlagengröße ab und können per App sogar die werkseitigen Einstellungen der Bestandspumpen übernehmen. In der Praxis bedeutet das, dass der Installateur bei Reparatureinsätzen mit nur zwei Modellen im Auto für die allermeisten Austauschfälle vorbereitet ist.

Der Funktionsumfang der neuen Alpha-Generation ist beträchtlich. Beide Modelle verfügen über Sicherheitsfunktionen wie Trockenlaufschutz, Selbstentlüftung und Anti-Blockier-Funktion. Darüber hinaus bietet die Alpha2 GO etliche weitere Funktionen und mehr Zukunftssicherheit. Per App lassen sich Firmware-Updates vornehmen, so dass sich nach Einbau noch zukünftige Verbesserungen und mögliche neue Funktionen nutzen lassen. Zu den schon verfügbaren Merkmalen gehört eine verbesserte AutoAdapt-Funktion, die jetzt auch mit Konstantdruckregelung möglich ist und bei Proportionaldruckregelung noch einmal für kurzfristige, hohe Wärmeanforderungen bzw. -änderungen optimiert wurde. Für Einstellung und Fehlerbehebung lassen sich neben aktuellen Betriebsdaten auch Trenddaten und Protokolle von Ereignissen, Alarmen und Meldungen einsehen. Per App lässt sich zudem eine spezielle Entlüftungsfunktion aktivieren, mit der die Pumpe Luft am Laufrad erkennt und durch Pulsieren in Richtung Entlüftungsvorrichtung bewegt. Wie schon bei einigen früheren Modellen ist mit der Alpha2 GO ein unkomplizierter hydraulischer Abgleich per Pumpe möglich. Dafür werden in Kürze die Funktionen der bisherigen App GO Balance in Grundfos GO integriert.

Äußerlich fallen die neuen Modelle durch das an Grundfos Einbaupumpen angelehnte eckige Gehäuse und ein neu gestaltetes Frontpanel auf. Die Anzeigeelemente wurden nutzerfreundlicher gestaltet, und der QR-Code an der Frontseite führt per Smartphone und Internetzugang direkt zur geführten Inbetriebnahme (Guided Setup) und zur Dokumentation der Pumpe. Mit Blick auf mehr Flexibilität beim Austausch ist der elektrische Anschluss zwar jetzt an der linken Seite, kann aber mit dem Pumpenkopf gedreht werden. Eine praxisnahe Neuerung, die wie andere Merkmale auf Feedback von Fachhandwerkern zurückgeht, ist der verbesserte Steckeranschluss. Der bisherige Alpha-Stecker wurde für einen besseren Halt durch einen Stecker mit Klemmmechanismus ersetzt.

Das Lieferprogramm umfasst Typen mit den Nennweiten 15/25/32 und den Nennförderhöhen 4/6/8 m bei Alpha1 GO und 4/6/7,5/9 m bei Alpha2 GO. Die neue Nennförderhöhe 7,5 m dient der größeren Flexibilität beim Austausch, die neue Alpha2 GO xx-90 hat noch einmal eine deutlich höhere Leistung als die bisherigen 80er-Modelle und eignet sich besonders für ein niedriges Delta T in Wärmepumpensystemen. Zum Zubehörprogramm gehören unter anderem Alpha-Stecker- und FCI-Signalkabel-Adapter für spezielle Austauschsituationen.

Alpha1 GO und Alpha2 GO sind ab Herbst lieferbar und ersetzen die bisherigen Modelle Alpha 1, 2 und 3.