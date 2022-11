Die Gründe für einen Urlaub in der Normandie sind so vielseitig, wie die Region selbst. Während die einen Erholung an einem der unendlichen Sandstrände suchen, setzen andere auf Aktivurlaub mit Wandern entlang dramatischer Steilküsten. Wieder andere folgen den Spuren der normannischen Geschichte, tauchen ein in das weltberühmte Kulturerbe oder lassen sich mit den kulinarischen Einzigartigkeiten der Feinschmecker-Region verwöhnen. Das für alle Besucher des französischen Nordens verbindende Erlebnis ist jedoch diese ganz unverwechselbare Stimmung, die über dieser meist noch sehr wilden und einfach wunderschönen, höchst geschichtsreichen und von einer besonderen Lebensart geprägten Landschaft liegt. Kein Wunder also, dass der französische Innenarchitekt Tristan Auer genau hier auf ein Ferienhaus gestoßen ist, dessen historisches Erbe und Potential er für die Transformation in das Heute erkannte. Er erweckte es aus einem Dornröschenschlaf und verwandelte es in eine kunstvolle Kulisse für die Geschichte und die Geschichten der Region und ihrer Bewohner. Für die Badausstattung dieses Kleinods der französischen „arte de vivre“ - in diesem Fall, der „Kunst zu Leben“ im frühen 20. Jahrhundert in Kombination mit gekonnt inszenierten modernen Elementen - entschied sich Tristan Auer für Armaturen und Brausen der Kollektion AXOR Montreux.

Projektionsfläche für sinnliche Verbindungen

Das 1902 erbaute Bürgerhaus steht inmitten eines parkähnlichen Grundstücks mit alten Bäumen und einem lebendigen Flüsschen. Mit seiner Fassade aus Feuerstein-Klinker, die typisch ist für die Normandie, hohen, schmalen Fenstern und steilem Giebeldach wirkt es herrschaftlich und eingebettet zugleich. Seine früheren Besitzer machten es zu einer Leinwand für ihre Leidenschaft für die Kunst und Fischerei und ließen bei Veranstaltungen im Haus über viele Jahre Gäste in den Genuss ihrer Kunstwerke, Möbel und Dekorationen kommen. Diese Vergangenheit verbindet Tristan Auer mit seiner ästhetischen, modernen Vision von emotionalen Räumen und schuf mit dem „Fischerhaus“ in der Normandie ein wunderbar sinnliches Erlebnis, in dem es in jedem Raum seine ganz eigene Auffassung von zeitgemäßem Luxus zu entdecken gibt, den er mit der wieder zum Leben erweckten Seele des Hauses kombiniert.

Pulsierende Mischung aus Stilen und Styles

Behutsam und doch selbstbewusst, mit dem richtigen Gespür für Erhaltenswertes und zu Erneuerndem, hat Tristan Auer jeden einzelnen Raum in eine fast schon museumshafte Sammlung verwandelt: Im Esszimmer prägt ein prächtiger Holztisch mit Säulenfüßen die Szenerie, umrahmt von Einbauschränken und Holzvertäfelungen in zartem Grün sowie altem Porzellan aus dem hauseigenen Fundus. Wie in einem Bilderbuch wird im Wohnzimmer eine weitere Seite aufgeschlagen, die erneut zum Entdecken von kleinen Schätzen und großer Kreativität einlädt - darunter ein modernes Sofa und Sessel von Lignet Roset, ein chinesischer Couchtisch und ein von Tristan Auer selbst gestalteter Teppich neben Fischmotiven und Gemälden aus dem frühen 20. Jahrhundert. In der Küche treffen ein gusseiserner Herd unter dem historischen Kamin auf Zementfliesen und handbemalte Kacheln, die den rustikalen Look des Raums bis ins kleinste Detail fortführen. Sein Faible für poppige Farben und außergewöhnliche Materialien zeigt sich in der Gestaltung der Schlafzimmer, die entweder von maßgefertigten Fliesen in kräftigem Terrakotta oder von einer türkisgrüner Millefleurs-Tapete und einem imposanten Kopfteil des Betts im gleichen Farbton geprägt sind.

Das künstlerische Highlight des Hauses jedoch ist ohne Zweifel der Eingangsbereich mit dem beeindruckenden Fresko des Künstlers Matthieu Cosse. Hier treffen Fantasie auf Bildende Kunst, Meer auf Land, zarte Schattierungen auf leuchtende Farben, und einmal mehr die Geschichte des Hauses auf die Geschichten hinter seinen Besitzern.

Authentisch vollendet

Im Badezimmer, das ursprünglich als Empfangsraum diente, zieht eine freistehende Nostalgie-Badewanne mit Löwenfüßen die Blicke auf sich. Passend dazu präsentiert sich die bodenstehende AXOR Montreux Wannenarmatur im für den Beginn des 20. Jahrhunderts so typischen Industriedesign. Sie verströmt vor dem Kamin mit deckenhohem Spiegel, einer auffälligen Skulptur der früheren Hausbesitzer und wunderbar passenden, kleinen Kunstobjekten die Aura luxuriöser Badezimmer der Belle Epoque, wie sie in den Grandhotels der europäischen Metropolen und gesellschaftlichen Hotspots zu finden waren. Am Waschtisch komplettiert eine AXOR Montreux Drei-Loch-Waschtischarmatur mit hohem, gebogenem Auslauf und separaten Hebelgriffen das klassische Badambiente.

Dass eine Hommage an die Vergangenheit durchaus nostalgisches Design mit Spitzentechnologie und bester Funktionalität verbinden kann, beweist AXOR Montreux bei der täglichen Nutzung. So sind bei der Wannenarmatur die komfortable Umstellung von Wanneneinlauf auf Duschkopf oder die State-of-the-Art Strahlart der Handbrause nur zwei Beispiele der funktionalen Highlights, die sich in der authentischen Hülle verbergen. Offensichtlicher sind dagegen die von traditioneller Handwerkskunst zeugenden Details der Armaturen wie die typischen Porzellaneinsätze an den Griffen oder additive Muffen sowie zusammengesteckte Rohre, die AXOR Montreux zum Statement klassischen Designs machen. Und damit zur perfekt passenden Wahl für das Fischerhaus in der Normandie.

AXOR entwickelt und produziert ikonische Objekte für luxuriöse Bäder und Küchen. In Zusammenarbeit mit weltbekannten Designern - darunter Philippe Starck, Antonio Citterio, Jean-Marie Massaud und Barber Osgerby - entstehen AXOR Produkte in vielfältigen Stilrichtungen. Alle Armaturen, Brausen und Accessoires von AXOR entsprechen höchsten Qualitätsstandards. Mit weit über die eigentlichen Produkte hinausreichender Expertise inspiriert und befähigt AXOR Architekten, Innenarchitekten und designbegeisterte Menschen. Gemeinsam mit AXOR gestalten sie Räume, welche die einzigartige Persönlichkeit ihrer Nutzer reflektieren. Als zukunftsorientierte Marke der Hansgrohe Group widmet sich AXOR der Entwicklung unverwechselbarer Produkte und ihrer Herstellung in herausragender Qualität.