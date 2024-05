Mit dem Plus X Award „Preis Leistungs Sieger 2024“ ausgezeichnet: Die Duscharmatur Modus MD-T und die durchdachte, formschöne Waschtisch-Armatur Modus EH-T. Bild: Schell GmbH & Co. KG

Robust, funktional, formschön und gleichzeitig preiswert – das sind die Anforderungen, die oft an die Ausstattung von öffentlichen Sanitärräumen gestellt werden. Mit den Armaturen der Modus Familie kann Schell diese optimal erfüllen. Nun darf sich der Spezialist für Armaturen und Systemlösungen im öffentlichen und halböffentlichen Sanitärraum darüber freuen, dass gleich zwei Produkte aus der Serie mit dem Plus X Award „Preis Leistungs Sieger 2024“ ausgezeichnet wurden: Die Duscharmatur Modus MD-T und die durchdachte, formschöne Waschtisch-Armatur Modus EH-T. Dieser Preis wird im Jahr 2024 erstmals verliehen – Schell kann sich von Anfang an zu der Riege der Preisträger zählen

Schell unter den ersten Gewinnern des „Preis Leistungs Sieger“ Plus X Awards

„Der Plus X Award für ‘Preis Leistungs Sieger’ steht für mehr als nur ein attraktives Preisangebot. [ … ] In einer Welt, in der der billigste Preis oft die Kaufentscheidung dominiert, heben wir Produkte hervor, die durch ihre Langlebigkeit, hohe Qualität und Nachhaltigkeit überzeugen“ – so beschreiben die Organisatoren des weltgrößten Preises für Technologie, Sport und Lifestyle die Anforderungen an die „Preis Leistungs Sieger“. Die prämierten Schell Armaturen wurden bereits in der Vergangenheit mit Auszeichnungen geehrt: in vier Kategorien des Plus X Awards „Gütesiegel“ und zwar für High Quality, Design, Bedienkomfort und Funktionalität. Jetzt wurden die innovativen Armaturen zusätzlich noch mit der Auszeichnung für „Preis Leistungs Sieger“ prämiert. Damit zählen sie zu den Preisträgern der ersten Stunde.