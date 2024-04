Seit 1970 ist der Earth Day eine globale Veranstaltung, die sich jährlich am 22. April wiederholt und Menschen auf der ganzen Welt dazu inspirieren soll, sich für den Schutz der Umwelt einzusetzen.

Der diesjährige Tag der Erde steht unter dem Motto: "Wasser macht Leben möglich - ohne Wasser läuft nichts!"

Die Menschen nutzen diesen Tag, um auf die Bedeutung von Umweltschutz und Nachhaltigkeit aufmerksam zu machen. Diese Gelegenheit möchten auch wir nutzen, denn der Klimawandel geht uns alle etwas an.

"Wir sind die Quelle" - bereits seit 2009 befinden wir uns unter diesem Leitsatz im Bereich der erneuerbaren Energie mit multiQ (früher MEFA energy systems) am Markt, wodurch kosteneffiziente, umweltbewusste und maßgeschneiderte Systeme zur Beheizung und auch zur Kühlung von Wohn- und Nichtwohngebäuden genutzt werden. Auch bei Neubauten sowie Sanierungen können die innovativen und regenerativen Systeme eingesetzt werden. Hierbei steht die "Umweltwärme" im Vordergrund. Mittels spezieller, dünner und leichter Matten aus recyclefähigem Kunststoff (PP) wird die jeweilige Umweltwärme- und/oder Abwärmequelle sinnvoll genutzt. Um von Öl und Gas unabhängig zu werden, können regenerative Energiequellen wie Sonne, Wind, Regen, Eis, Geothermie, Grundwasser und Prozesswärme gemeinsam mit Sole-Wärmepumpen und Niedertemperatur-Heizsystemen genutzt werden. Auf multiQ water möchten wir anlässlich des Earth Days dabei speziell eingehen.

Unsere Oberflächengewässer sind in der Regel durch die Abwassereinleitungen deutlich zu warm. Der Wärmetauscher multiQ water nutzt fließende Gewässer bereits bei niedrigen Temperaturen und stellt der Wärmepumpe ideale Quellenenergietemperaturen zur Verfügung. Die Nutzung der Wärme der Gewässer kühlt diese und ist damit ein zusätzlicher Vorteil für die Umwelt. Durch die gewonnene Wärme wird der Einsatz von fossilen Brennstoffen massiv reduziert. Einzigartig ist, dass sich mit unserer wartungsfreien Lösung verschiedene Quellen kombinieren lassen. Die Systeme können als monovalente Energieanlagen ausgeführt oder in bivalenten Systemen in Kombination mit anderen Wärmeerzeugern eingesetzt werden. Durch die Kombination mit PV-Modulen kann eine hohe Eigenstromnutzung erzielt werden.

multiQ versteht sich als der Partner für Industrie, öffentliche Träger und Privatanwender, wenn innovative und regenerative Heiz- und Kühlsysteme gefragt sind. Die Planung und Herstellung der Systemkomponenten wie z.B. multiQ water erfolgen im eigenen Werk in Kupferzell.

Hört sich spannend an? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf und entscheiden auch Sie sich für umweltbewusstes Heizen & Kühlen.